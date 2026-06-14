Vandalismo y disturbios en Ginebra durante la manifestación contra el G7

Unas 25.000 personas han participado en la única manifestación autorizada contra la cumbre del G7 en Ginebra. Se han registrado varios enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas policiales en las inmediaciones de la sede de la ONU en la ciudad suiza, aunque la mayoría de la marcha ha sido pacífica.

Los manifestantes han lanzado botellas, piedras, trozos de cemento y petardos contra la policía. El cuerpo de seguridad respondió con gases lacrimógenos.

La primera parte de la marcha ha transcurrido sin incidentes en un ambiente festivo y colorido bajo las consignas lanzadas desde la coalición convocante, No G7. Sin embargo, más tarde se han protagonizado graves enfrentamientos. Cientos de personas, en su mayoría hombres y jóvenes, han ocultado sus rostros con mascarillas y pañuelos. Un grupo se distanció del grueso de la manifestación para hacerse con piedras y lanzarlas a los policías.

Desde la organización, la secretaria sindical del sindicato suizo SIT, Alice Lefrançois, ha criticado la «desproporcionada» intervención policial. «Ha habido una represión policial totalmente desproporcionada», ha planteado antes de criticar la «intimidación policial».

Estrictas medidas por la cumbre del G7

Debido a la cumbre, Francia y Suiza desplegarán estrictas medidas de seguridad. El recuerdo de los disturbios registrados en 2003 en la misma ciudad francesa y los serios daños ocurridos en ciudades suizas cercanas, como Ginebra y Lausana, marca la estrategia de ambos países anfitriones.

El dispositivo de seguridad abarca tanto la protección inmediata de Évian, situada entre el lago Lemán y los Alpes, como el control de rutas y ciudades aledañas. Según la prefectura regional de Alta Saboya, cerca de 16.000 agentes, entre policías, gendarmes, soldados, bomberos y guardias fronterizos franceses, serán distribuidos en la zona. El operativo utilizará embarcaciones, motocicletas, drones, policía montada y unidades caninas.

Guerras o desequilibrios globales

La cumbre del G7 busca lograr la convergencia del grupo para acometer grandes cuestiones estructurales como los desequilibrios económicos y globales y la regulación digital y gestionar crisis como las de Oriente Medio y Ucrania. Estos objetivos dependerán en buena parte del presidente estadounidense, Donald Trump, que llegará este lunes.

Será la primera ocasión de reencontrarse con los mandatarios de Francia, Canadá, Alemania, Italia, Reino Unido y Japón tras la guerra de Irán. Se sumarán al debate sobre esta crisis el martes en el almuerzo los mandatarios de Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Catar.