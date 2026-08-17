Cañizares opina sobre la última decisión del Barcelona: «No lo puedo entender»

Santi Cañizares se ha pronunciado sobre una de las últimas decisiones del Barcelona que tiene que ver con la venta de Ferran Torres al PSG. El ex portero de Real Madrid, Valencia y la selección española ha dejado claro que el conjunto culé no ha obrado de la mejor manera desprendiéndose del autor del gol de la final del Mundial y que ahora está en el mejor momento de su carrera como futbolista. Esto es lo que ha dicho Cañizares sobre la venta de Ferran Torres al PSG.

El Barcelona cerró hace unos días la venta de Ferran Torres al PSG por 48,5 millones de euros, cuatro años después de haber pagado al Manchester City 55 millones más 10 en variables por el autor del gol de la final del Mundial 2026. El futbolista valenciano entraba en esta temporada en su último año de contrato con el club culé y, después de varios intentos de negociaciones fallidas, finalmente acabó aceptando la propuesta del ganador de las dos últimas Champions League.

«Yo llevo con la misma cantinela todo el verano», comenzó diciendo Santiago Cañizares durante su intervención sobre un tema en el que siempre se ha posicionado en contra: la salida de Ferran del Barcelona. «Ferran es un chico que sale de un pueblo de Valencia, se va a Inglaterra y le cuesta adaptarse en un equipo muy competitivo donde no tiene sitio, donde cuando juega lo hace sin confianza», dijo antes de dejar clara su postura.

Cañizares y la decisión del Barcelona con Ferran Torres

«Lo ficha el Barcelona inteligentemente, le cuesta adaptarse, acaba haciéndolo, sirviendo al equipo, está en el mejor momento de su carrera, hace el gol de la final y ¿ahora es cuándo lo vendes? Al revés», afirmó durante su intervención en el Partidazo de Cope.

🔵🔴 El #TertulionPartidazo opina sobre la salida de Ferran y la necesidad del Barça de fichar un delantero 🤷‍♂️ «Ferran está en el mejor momento de su carrera… ¿y ahora lo vendes?» 📈 «Sus datos de goles han ido en progresión hacia arriba» 📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/Inw50A28rn — El Partidazo de COPE (@partidazocope) August 16, 2026

«Ha pasado la carrera y ahora que ya está con años de experiencia en su trabajo, ¿es cuando no te sirve? 50 millones de euros, un delantero que te hace goles. Vete al mercado. Llevo con esta cantinela todo el verano. No lo puedo entender», afirmó Cañizares sobre la venta de Ferran Torres al PSG después de ser el héroe de España con su gol en la segunda parte de la prórroga ante Argentina en la final del Mundial.