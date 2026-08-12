Ferran Torres no se incorpora al trabajo en Barcelona mientras termina de cerrar su salida al PSG

El Barcelona le ha dado permiso a Ferran Torres para que no se incorpore al trabajo en la Ciudad Deportiva Joan Gamper este miércoles junto al resto de internacionales españoles que ganaron el Mundial con España el pasado 19 de julio en Nueva Jersey. El delantero español está terminando de cerrar su salida al PSG de Luis Enrique por una cifra que podría rondar los 55 millones de euros.

Ferran debía iniciar hoy la pretemporada con el Barça junto a los otros cuatro campeones del mundo con España que todavía estaban de vacaciones -el defensa Pau Cubarsí, los centrocampistas Pedro González ‘Pedri’ y Dani Olmo y el delantero Lamine Yamal- y que sí que se han reintegrado al grupo. Joan García, Eric García y Gavi ya llevaban varios días entrenando.

El acuerdo por el traspaso del autor del gol de España en la final del Mundial está muy cerca de cerrarse entre el club parisino y el Barcelona, que cobrará unos 55 millones de euros, por lo que todas las partes han considerado que lo mejor es que Ferran Torres ya no se ejercite con la camiseta azulgrana.

El equipo que dirige Hansi Flick tiene prevista para este miércoles una doble sesión. Los futbolistas internacionales que acaban de llegar harán en estos primeros días trabajo específico. El conjunto blaugrana disputará un amistoso este domingo en Basilea y el día 19 disputará el Trofeo Joan Gamper en el Camp Nou ante el cuadro egipcio Al-Ahly. Todo ello antes de debutar en la Liga contra el Elche el 23 de agosto.