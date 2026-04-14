EEUU despliega en Ormuz 10.000 militares y 10 de buques de guerra para bloquear el estrecho

El Ejército de EEUU ha iniciado un bloqueo naval a los puertos de Irán y el estrecho de Ormuz con un importante despliegue militar que incluye más de 10.000 efectivos, más de una docena de buques de guerra y decenas de aviones. Según un comunicado del Mando Central de EEUU (Centcom) de este martes, más de 10.000 marineros de la Armada, marines y aviadores estadounidenses, junto con al menos una docena de buques de guerra y decenas de aeronaves, están ejecutando la operación para impedir el paso de embarcaciones que entran o salen de puertos y zonas costeras iraníes.

La medida, ordenada por el presidente de EEUU, Donald Trump, tras el fracaso de las negociaciones de paz del fin de semana en Islamabad (Pakistán), se aplica de forma «imparcial» a buques de todas las naciones y afecta a todos los puertos iraníes en el golfo Arábigo y el golfo de Omán. Además, las fuerzas de EEUU aseguran la libertad de navegación por el estrecho de Ormuz para aquellos buques que se dirigen a o desde puertos no iraníes.

En las primeras 24 horas del bloqueo del estrecho de Ormuz, que comenzó el lunes, ningún barco logró atravesarlo y seis buques mercantes acataron las órdenes de dar media vuelta y regresar a puertos iraníes en el Golfo de Omán, según ha detallado el Mando Central de EEUU. Este martes, han atravesado cuatro petroleros.

Esta acción supone una escalada significativa en la guerra que enfrenta a Estados Unidos e Israel con Irán, que ya dura varias semanas. El bloqueo pretende aumentar la presión sobre Teherán después de que las conversaciones para poner fin a la guerra no llegaran a un acuerdo, especialmente por el rechazo iraní a no continuar su programa nuclear y por la reapertura del estrecho de Ormuz, una ruta crítica por la que transita cerca del 20% del petróleo mundial.

Fuentes militares estadounidenses han insistido en que la operación se centra exclusivamente en el tráfico hacia y desde Irán, sin afectar el tránsito internacional por la zona, aunque la tensión en la región sigue siendo elevada. Hasta el momento, Irán no ha ofrecido una respuesta oficial detallada al bloqueo, aunque en días previos había rechazado cualquier intento de cerrar o controlar el estrecho de Ormuz por parte de terceros.