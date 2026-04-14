EEUU impone un bloqueo naval a Irán en el estrecho de Ormuz: qué significa y a quién afecta

El conflicto entre Irán y Estados Unidos dio un paso más allá el pasado lunes cuando las negociaciones de paz entre ambos países en Pakistán fracasaron y el presidente americano Donald Trump anunció un bloqueo naval a todos los buques que entren, salgan o simplemente circulen por el estrecho de Ormuz.

Según el Comando Central de los Estados Unidos, CENTCOM, el bloqueo naval abarcará toda la costa iraní. Es decir, no solo los buques que circulen por Ormuz se verán afectados, sino que todos los que entren o salgan de puertos iraníes tendrán impedidas sus rutas corrientes. Desde CENTCOM han advertido que cualquier buque enemigo, neutral o aliado correrá el riesgo de ser interceptado, desviado o incluso capturado. Desde el comando también añaden que a las naves encargadas de enviar la ayuda alimentaria y humanitaria se les permitirá el paso siempre y cuando sean inspeccionadas al completo.

¿Qué es un bloqueo naval?

Un bloqueo naval es una operación militar que está destinada a impedir el paso de aeronaves y/o buques aliados, neutrales o enemigos por una determinada zona. El bloqueo puede darse en puertos, aeródromos, aeropuertos o lugares costeros, todos ellos pertenecientes a un país enemigo con el que se está manteniendo un conflicto beligerante. Esta operación se suele usar como método de coacción para el país rival, cortándole su cadena de suministros y forzando el acuerdo de paz entre ambos bandos.

¿Por qué ha bloqueado EEUU el estrecho de Ormuz?

El lugar estratégico del estrecho de Ormuz ha permitido a Irán utilizarlo como método de presión en la guerra, cortando el paso de gran parte del suministro de petróleo global. Desde Teherán han obligado a los países que querían pasar por el estrecho de Ormuz a depositar una suma de dinero por un paso seguro y evitar el bloqueo. Por ello, Donald Trump ha querido cortar esta fuente de ingresos que, en tiempos de guerra, estaba siendo tan beneficiosa para el país de Oriente Medio.