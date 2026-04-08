Irán ha cerrado de nuevo el estrecho de Ormuz este miércoles, después de que Israel haya atacado Líbano, y a pesar de la tregua anunciada por Donald Trump, presidente de Estados Unidos, la pasada madrugada. El magnate republicano informó de un alto el fuego de dos semanas que ampliaba el ultimátum a Teherán con la condición de que la dictadura de los ayatolás garantizara el paso seguro por el estrecho, por el que circula el 20% del petróleo mundial.

«El paso de petroleros a través del estrecho de Ormuz ha sido detenido tras los ataques de Israel al Líbano», ha indicado la agencia iraní Fars, vinculada a la Guardia Revolucionaria. Israel ha mantenido sus ataques contra Líbano, que se quedó fuera de la tregua acordada entre Washington y Teherán, con el objetivo de terminar con Hezbolá, grupo terrorista financiado por Irán.

Trump ha señalado este miércoles que los ataques de Israel contra la organización terrorista en Líbano son una «escaramuza», y que no forma parte del conflicto iniciado por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero contra Irán. De acuerdo con el presidente republicano, Líbano no está incluido en el acuerdo de alto el fuego alcanzado por Washington y Teherán para las próximas dos semanas.

El líder estadounidense aseguró en una entrevista con la emisora estadounidense OBS que estaba informado de los bombardeos de Israel contra Beirut. Un ataque que llegó sin previo aviso y que ha dejado decenas de muertos en Líbano. «Sí, ellos no estaban incluidos en el acuerdo», ha dicho Trump sobre Hezbolá.

Israel también ha justificado la ofensiva de este miércoles y ha señalado directamente a Beirut como responsable por no haber actuado contra Hezbolá. «El presidente y el primer ministro de Líbano no tienen vergüenza al atacar a Israel por hacer lo que ellos deberían haber hecho: golpear a Hezbolá», ha asegurado el Ministerio de Exteriores de Israel en un comunicado.

«Es hora de empezar a actuar contra Hezbolá. Con hechos, no con palabras. Y si son incapaces de hacerlo, al menos no se interpongan en el camino», asegura el comunicado del ministerio israelí. La nación hebrea ha culpado a Beirut por no haber desarmado a la organización terrorista ni haber detenido los ataques de Hezbolá contra Israel. «Mintieron cuando afirmaron que habían desmilitarizado el área hasta el Litani. Ahora nosotros debemos hacerlo en su lugar», ha asegurado Israel en el comunicado.

La tregua alcanzada por Estados Unidos e Irán acuerda un alto el fuego a cambio de que se mantenga abierto el tráfico seguro de petroleros por el estrecho de Ormuz. El pacto, que en principio se acordó para las próximas dos semanas, afecta a las dos partes y a sus aliados, aunque tanto Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, como Trump han excluido a Líbano del acuerdo.