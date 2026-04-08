Trump acepta un alto el fuego de dos semanas si Irán abre Ormuz como paso previo a la paz

Donald Trump ha anunciado esta madrugada, una hora y cuarto antes de que acabara el ultimátum ofrecido a Irán, que EEUU acepta un alto el fuego de dos semanas si Irán abre el estrecho de Ormuz «inmediatamente y de forma segura». Y añade que este acuerdo puede ser un paso previo hacia «la paz bilateral». Todas las señales que llegaban minutos antes del anuncio desde EEUU y desde el mediador Pakistán indicaban que el pacto estaba asegurado. Algo que Trump ha venido a confirmar siempre a falta de que Irán cumpla con su parte.

En el mensaje que Trump ha publicado, asegura que siempre que «la República Islámica de Irán acepte la apertura completa, inmediata y segura del estrecho de Ormuz, accedo a suspender los bombardeos y ataques contra Irán durante dos semanas. ¡Será un alto el fuego bilateral!».

Informa Trump respecto al alto el fuego con Irán de que «tras conversaciones con el Primer Ministro Shehbaz Sharif y el Mariscal de Campo Asim Munir de Pakistán, en las que me pidieron que detuviera el ataque esta noche contra Irán, y siempre que la República Islámica de Irán acepte la APERTURA COMPLETA, INMEDIATA y SEGURA del Estrecho de Ormuz, accedo a suspender los bombardeos y ataques contra Irán durante dos semanas. ¡Será un alto el fuego bilateral!».

Trump añade que «el motivo es que ya hemos cumplido y superado todos los objetivos militares y estamos muy avanzados en la negociación de un Acuerdo definitivo sobre la PAZ a largo plazo con Irán y la PAZ en Oriente Medio.»

Ha recordado que «recibimos una propuesta de 10 puntos de Irán y creemos que constituye una base viable para la negociación. Estados Unidos e Irán han acordado casi todos los puntos de controversia anteriores, pero dos semanas permitirán finalizar y concretar el acuerdo».

Y finaliza agradeciendo los esfuerzos generales en busca de la paz: «En nombre de los Estados Unidos de América, como Presidente, y también en representación de los países de Oriente Medio, es un honor que este problema de larga data esté cerca de resolverse. ¡Gracias por su atención a este asunto!».

A la 1.00 horas de la madrugada del miércoles no se tienen noticias oficiales de que Irán haya ofrecido una respuesta pública al acuerdo ofrecido por Pakistán a ambos países y que EEUU acepta si abre el estrecho de Ormuz de forma » completa, inmediata y segura», para permitir reanudar el comercio internacional a través de este estratégico canal.

Aunque informes iraníes no contrastados procedentea de la Guardia Revolucionaria Iraní aseguran que: «Se ha establecido un alto el fuego de dos semanas entre Irán y sus enemigos sionistas estadounidenses bajo condiciones especiales; Trump también lo ha anunciado y ha dicho que este período de dos semanas brindará la oportunidad de alcanzar y concluir el acuerdo final». Dichos medios informan del acuerdo como una victoria de la dictadura de los ayatolás, tras aceptar EEUU su plan de 10 puntos, que incluye el fin de sanciones y control sobre el estrecho de Ormuz. Por ello, el Consejo de Seguridad Nacional declara un cese al fuego de 2 semanas tras 40 días de combate intenso.