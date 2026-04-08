Israel respetará el alto el fuego alcanzado esta madrugada entre Estados Unidos e Irán. Este pacto incluye el inicio inmediato del cese de hostilidades y el aplazamiento, por dos semanas, del ultimátum que el presidente de EEUU, Donald Trump, había planteado contra infraestructuras iraníes.

Una fuente hebrea consultada por el diario israelí Haaretz aseguró que Israel respetará el alto el fuego con Irán, aunque persisten ciertas preocupaciones en el Gobierno israelí respecto a los términos del acuerdo.

La misma fuente indicó que a Israel le habría gustado «haber logrado más objetivos militares» antes de la entrada en vigor del cese de las hostilidades.

Sobre la propuesta de Irán a Trump y su posible relación con los ataques de Israel a Líbano, Irán había presentado recientemente a Estados Unidos (a través de mediadores) una propuesta de 10 puntos para poner fin al conflicto. Entre otras demandas, esta iniciativa incluye garantías de seguridad, el levantamiento de sanciones y, de forma significativa, el fin de los enfrentamientos en la región, lo que fuentes israelíes interpretan como una referencia explícita a la necesidad de detener las operaciones israelíes contra Hezbolá en Líbano.

Aunque el alto el fuego anunciado esta madrugada se centra principalmente en las acciones directas entre EEUU e Irán, con la reapertura del estrecho de Ormuz como condición clave, Irán ha insistido en varias ocasiones en que cualquier acuerdo amplio debe abarcar también Israel y el frente libanés.

Dos semanas de alto el fuego

EEUU e Irán han acordado un alto el fuego de dos semanas en Oriente Medio 90 minutos antes de que expirara el ultimátum ofrecido a los ayatolás. Donald Trump lo anunciaba de madrugada con un mensaje en el que aseguraba que aceptaba un alto el fuego de dos semanas si Irán abría el estrecho de Ormuz «inmediatamente y de forma segura». Y añadía que este acuerdo puede ser un paso previo hacia «la paz bilateral».

Todas las señales que llegaban antes del anuncio desde EEUU y desde el mediador Pakistán indicaban que el pacto estaba asegurado. Algo que Trump y el ministro iraní de Exteriores confirmaban posteriormente. Seyed Abbas Araghchi anunciaba en otro mensaje público que Irán aceptaba las dos semanas de alto el fuego «si paran los ataques contra su país». Efectivamente, los ataques militares de EEUU contra Irán se detuvieron tras el anuncio del presidente norteamericano, según asegura Ap de fuentes militares de EEUU.

Sin embargo, Israel, Emiratos Árabes Unidos y otros países del Golfo activaron alertas de misiles tras el acuerdo de alto el fuego de dos semanas. Al parecer, no quedó claro en los primeros momentos qué objetivos se estaban atacando en ambos países.