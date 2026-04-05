El Ejército de Estados Unidos ha conseguido rescatar con vida al segundo ocupante del caza F15 derribado por Irán el pasado viernes en las inmediaciones del estrecho de Ormuz tras dos días de intensa búsqueda a contrarreloj. El presidente de EEUU, Donald Trump, que ha confirmado la noticia a través de sus redes sociales, se ha congratulado de que «es la primera vez en la historia militar que dos pilotos han sido rescatados, por separado, en lo profundo del territorio enemigo».

Los medios oficiales iraníes, por el contrario, dicen que el rescate ha sido «frustrado» y hablan de que en la operación se han derribado varias aeronaves Según Irán, la operación ha ocurrido en las montañas de la provincia de Kohkiluyeh y Buyer Ahmad, en el suroeste del país, y durante el rescate ha habido un intercambio de disparos que se ha saldado, por la parte iraní, con cinco muertos y ocho heridos.

El portavoz del Cuartel General Central Jatam al-Anbiya, el coronel Ebrahim Zolfagari, ha asegurado que «las aeronaves invasoras del enemigo en el sur de Isfahán, incluidos dos helicópteros Black Hawk y un avión de transporte militar C-130, fueron alcanzadas y el intento de rescatar al piloto fracasó», según ha publicado la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria de Irán.

Tanto la agencia de comunicación de Irán como las fuentes del diario estadounidense New York Times coinciden en que un avión estadounidense C-130 fue destruido durante la operación. Supuestamente, el avión fue enviado para transportar al piloto rescatado y poder sacarle del país pero Irán lo habría inutilizado y el propio Ejército de EEUU lo habría destruido para impedir que los iraníes se hicieran con él.

«Sufrió lesiones, pero estará bien»

El mandatario estadounidense ha avanzado algunos detalles de la operación a través de un breve comunicado: «Sufrió algunas lesiones, pero estará bien. Ha sido una de las operaciones de búsqueda y rescate más audaces de la historia». Además, ha señalado que se trataba de «un coronel muy respetado», y que está ahora «sano y salvo», después de pasar casi dos días tras las líneas enemigas «en las traicioneras montañas de Irán».

Donald Trump ha desvelado que prácticamente el Ejército tenía todo bajo control ya que el soldado «nunca estuvo realmente solo» porque tenían monitoreada su posición durante todo ese tiempo. «Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos enviaron decenas de aeronaves, armadas con las armas más letales del mundo, para recuperarlo», ha asegurado, para subrayar a continuación que «jamás» abandonarán a un soldado norteamericano.

Asimismo, Trump ha indicado que esta operación se suma al rescate exitoso del otro piloto que viajaba junto al coronel en la aeronave el mismo viernes, que Estados Unidos no había confirmado hasta ahora para no poner en riesgo la segunda operación de rescate.

Rescatados «en territorio enemigo»

«Esta es la primera vez en la historia militar que dos pilotos estadounidenses han sido rescatados, por separado, en lo profundo del territorio enemigo», ha asegurado el presidente, que se ha mostrado orgulloso de las «más profesionales y letales Fuerzas Armadas de la historia».

Para Trump, el hecho de que el Ejército haya podido llevar a cabo estas dos operaciones «sin que un solo estadounidense resultara muerto o herido» demuestra que Estados Unidos ha alcanzado un dominio y una superioridad aérea sobre el espacio aéreo de Irán «abrumadores».

El caza F15 en el que viajaba el soldado rescatado este domingo fue derribado el viernes mientras sobrevolaba Irán. Mientras que el otro tripulante que viajaba con él fue rescatado ese mismo día, el militar rescatado en la madrugada del domingo se encontraba en paradero desconocido en territorio iraní.

Tras conocerse su situación, las autoridades iraníes también organizaron su propio operativo de búsqueda en la provincia de Kohgiluyé y Buyer Ahmad, en el suroeste de Irán, en el área donde se cree que puede haber caído el segundo tripulante estadounidense, llegando a ofrecer una recompensa para quien logre capturar o matar a la tripulación del caza derribado.