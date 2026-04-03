Una unidad de élite de EEUU rescata a uno de los pilotos del caza abatido en Irán y busca al segundo ocupante

El Pentágono ha lanzado una operación para rescatar a los posibles supervivientes de un caza derribado por Irán sobre el territorio del país persa. Según la agencia Reuters, uno de los pilotos de la aeronave ya ha sido rescatado por una unidad de élite del Ejército estadounidense. Teherán ha asegurado este viernes que ha abatido la aeronave, en concreto un F-15, y fuentes del Departamento de Defensa lo han confirmado al periódico The New York Times. Irán ha ofrecido una generosa recompensa por información que ayude a localizar a la tripulación del caza derribado.

Ahora las fuerzas estadounidenses inician una frenética carrera para localizar al otro posible superviviente del caza antes que Irán. La operación de rescate de posibles supervivientes ha obligado a que tropas estadounidenses entren en territorio iraní por primera vez desde el inicio de la guerra, el pasado 28 de febrero.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ha apuntado desde hace semanas a un potencial despliegue terrestre de tropas estadounidenses en Irán. Washington ya ha reforzado su presencia en la región con miles de soldados ante una más que posible operación por tierra, aunque de momento Trump no ha tomado una decisión en firme al respecto.

Con miles de soldados de la élite militar de Estados Unidos desplegados en Oriente Medio, el Pentágono tiene una vía rápida y sencilla para lanzar una operación de rescate. El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), responsable de las operaciones en la región, cuenta con numerosas unidades que podrían ser desplegadas en territorio iraní en poco tiempo. La posibilidad de organizar operaciones de búsqueda y rescate ya estaba contemplada entre los objetivos de estas unidades.

Estas operaciones son especialmente complicadas en territorio de Irán por el arsenal de cohetes y drones suicidas de los que dispone la dictadura de los ayatolás, que no dudará en usarlos. La operación se podría realizar con helicópteros, desplazándose a poca velocidad y baja altura, lo que los convertiría en un objetivo fácil para las armas iraníes, según ha contado el diario neoyorquino.

La escalada bélica en Oriente Medio se ha recrudecido en los últimos días ante la falta de un acuerdo entre Irán y Estados Unidos. Trump aseguró el pasado miércoles que sólo quedan «dos o tres semanas» para que acabe la guerra y al mismo tiempo amenazó con devolver a Irán «a la Edad de Piedra». Washington parece haber renunciado a la apertura del estrecho de Ormuz, por el que circula el 20% del petróleo mundial, aunque el presidente estadonidense afirma que el estrecho se abrirá de forma «natural» una vez acabe el conflicto. También esta semana, Irán ha añadido entre sus objetivos en Oriente Medio las compañías estadounidenses con sede en la región.

«Estamos en vías de completar todos los objetivos militares de EEUU pronto, muy pronto», aseguró Trump el miércoles. «Estas acciones paralizarán al ejército de Irán, aplastarán su capacidad para apoyar a sus representantes terroristas y les negarán la capacidad de fabricar la bomba nuclear», ha señalado. Entre los principales objetivos del presidente para acabar con la guerra se encuentran evitar que la dictadura de los ayatolás se haga con la bomba atómica y conseguir la reapertura del estrecho de Ormuz.