EEUU prepara incursiones terrestres en Irán con tropas de infantería y «fuerzas especiales»

El Departamento de Defensa de Estados Unidos se está preparando activamente para «semanas» de operaciones terrestres en territorio iraní, en el marco de la denominada operación Furia Épica contra la República Islámica. La información ha sido confirmada este sábado por funcionarios estadounidenses al diario The Washington Post.

Según las mismas fuentes, cualquier posible operación terrestre «no llegaría a ser una invasión a gran escala», sino que consistiría en «incursiones conjuntas» protagonizadas por fuerzas especiales y tropas de infantería. Se trataría, por tanto, de acciones de carácter quirúrgico y limitado en alcance territorial, aunque sostenidas en el tiempo durante varias semanas.

Entre los objetivos estratégicos barajados por la Administración Trump figura la posible toma de la isla de Jark, uno de los principales epicentros de la industria petrolera iraní. Las conversaciones sobre este escenario habrían ocupado al Gobierno estadounidense durante el último mes, según las mismas fuentes. De ejecutarse, la operación supondría un golpe directo a la capacidad exportadora de crudo de Teherán, financiación clave del régimen.

La Administración Trump también habría valorado llevar a cabo incursiones en «zonas costeras cercanas al estrecho de Ormuz» con el objetivo de «destruir armas capaces de atacar buques comerciales y militares». El estrecho de Ormuz, por el que transita aproximadamente el 20% del petróleo mundial, ha sido empleado históricamente por Irán como palanca de presión geopolítica.

Estas informaciones se producen cuando se cumple exactamente un mes desde el inicio de la ofensiva lanzada conjuntamente por Estados Unidos e Israel contra Irán, una campaña que hasta el momento se ha limitado a bombardeos aéreos. Sin embargo, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dejó la puerta abierta a una escalada terrestre el pasado 10 de marzo al afirmar que el presidente Donald Trump «no descarta opciones» en el conflicto contra Irán, incluido el despliegue de tropas en suelo persa.

En este contexto, el Gobierno de Estados Unidos confirmó el miércoles que desplegará en Oriente Próximo elementos de una división aerotransportada y de una brigada de combate. Medios norteamericanos habían publicado previamente que este movimiento podría implicar a entre 1.000 y 2.000 militares, en lo que constituiría la primera presencia significativa de tropas de combate terrestres estadounidenses en la región desde el inicio de la operación.