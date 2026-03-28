La Guardia Revolucionaria iraní recluta a niños de 12 años para la guerra contra EEUU e Israel

La Guardia Revolucionaria iraní, los sicarios de la dictadura de los ayatolás, han empezado a reclutar esta semana a niños desde los 12 años para la guerra contra EEUU e Israel. Un funcionario de la Guardia Revolucionaria iraní ha declarado que la edad mínima para participar en funciones de apoyo relacionadas con la guerra se ha reducido a 12 años, según declaraciones difundidas por los medios estatales.

Rahim Nadali, funcionario cultural de la Guardia en Teherán, ha explicado que una iniciativa llamada «Por Irán» estaba reclutando participantes para colaborar en actividades como patrullas, puestos de control y logística. «Dado que la edad de quienes se han ofrecido como voluntarios ha disminuido y solicitan participar, hemos reducido la edad mínima a 12 años», ha afirmado, añadiendo que los jóvenes de 12 y 13 años también pueden participar si lo desean.

Durante las protestas de 2022, desencadenadas por la muerte de Mahsa Amini, se difundieron en redes sociales imágenes que mostraban a niños y adolescentes con uniformes y equipo de protección de estilo militar, lo que generó críticas por parte de defensores de los derechos de la infancia.

Según el veterano de la CIA, Christopher Burgess ha declarado al canal israelí i24News en referencia a esta revelación la dictadura de los ayatolás de Irán: «Durante la guerra con Irak, Irán estuvo dispuesto a enviar niños a caminar a través de campos minados para despejarlos. Ése es su nivel de crueldad y no estoy seguro de que Estados Unidos haya calculado eso».

El ejército iraní ha sufrido un duro golpe en las primeras semanas de la ofensiva estadounidense-israelí.

La Casa Blanca y el Pentágono están considerando enviar al menos 10.000 soldados de combate adicionales a Oriente Medio en los próximos días.

Las fuerzas terrestres del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) cuentan con más de 150.000 efectivos, además de la fuerza sanguinaria Basij, que son los encargados de masacrar a los manifestantes, y el ejército convencional iraní, que es de mayor tamaño.

Israel ha afirmado que sus ataques iniciales eliminaron a siete altos funcionarios de defensa e inteligencia, 30 altos mandos militares y civiles, incluido el comandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), Mohammad Pakpour. Desde entonces, varios líderes del CGRI han muerto, y el pasado jueves, Israel anunció la muerte del comandante de la Armada iraní, Alireza Tangsiri.