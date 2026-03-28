Los terroristas hutíes de Yemen entran en guerra: lanzan misiles balísticos contra Israel

Los terroristas hutíes de Yemen, respaldados por la tiranía de los ayatolás de Irán, han lanzado un ataque con varios misiles contra el sur de Israel este sábado en Beersheba. Los terroristas de Yemen han entrado así en la guerra, que empezó el pasado 28 de febrero con la eliminación del líder supremo de Irán Alí Jamenei. Los terroristas hutíes han reivindicado este ataque de misiles, interceptado por Israel, afirmando haber atacado «sitios militares israelíes estratégicos» con una «avalancha de misiles balísticos».

El ataque se ha producido un día después de que el grupo terrorista advirtiera que estaba preparado para atacar con misiles si otros países se unían a Estados Unidos e Israel en su campaña contra la dictadura de los ayatolás de Irán: «Confirmamos que estamos listos para una intervención militar directa» si se forman nuevas alianzas entre Washington e Israel contra Irán y sus aliados, o si el Mar Rojo se utiliza para «operaciones hostiles» contra Irán, declaró el líder del grupo terrorista, Yahya Saree, en un discurso televisado el viernes por la noche.

La participación de los terroristas hutíes en la guerra genera inquietud en el mercado petrolero, dado el historial reciente del grupo armado de interrumpir las rutas marítimas del Mar Rojo, que se han convertido en una alternativa crucial al Estrecho de Ormuz.

El ataque se produjo tras un ataque con misiles iraníes contra la base aérea Príncipe Sultán en Arabia Saudí el viernes, que hirió a 12 soldados estadounidenses y afectó a varios aviones de reabastecimiento de combustible de EEUU, según funcionarios estadounidenses y saudíes.

⭕ BREAKING: YEMEN JOINS THE WAR For the first time since the start of the war: Zionist army: Yemen launches a missile toward the Negev. BREAKING | Zionist Broadcasting Authority: Sirens sound in Dimona, Beersheba, and Eilat after missile launches detected from #Yemen for the… pic.twitter.com/AFU9GLXATu — رضوانا رضا (@Rizvana_Raza) March 28, 2026

La participación del grupo terrorista plantea la posibilidad de una confrontación regional más amplia, sobre todo dada la capacidad de los hutíes para atacar objetivos mucho más allá de Yemen e interrumpir las rutas marítimas alrededor de la península arábiga.

Los aliados chiíes de Irán en Líbano e Irak ya se han sumado a la guerra en la región, que comenzó con los ataques estadounidenses e israelíes contra Teherán. Hasta ahora, los hutíes no habían anunciado ninguna entrada directa en el conflicto, a pesar de su capacidad militar y su posición geográfica con vistas al mar Rojo.