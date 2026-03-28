Trump amenaza con retirar su apoyo a la OTAN: «No estuvo ahí para nosotros frente a Irán»
Trump ha calificado de "error terrible" la posición adoptada por la organización
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sugerido este viernes que Washington podría retirar su respaldo a la OTAN después de que la Alianza no apoyara la ofensiva militar de EEUU e Israel contra Irán. Trump ha cuestionado abiertamente la reciprocidad del organismo atlántico durante una comparecencia pública, en la que ha señalado que la organización «no estuvo ahí» para respaldar a Washington pese a las contribuciones económicas de cientos de miles de millones de dólares anuales por parte de la Casa Blanca.
«La OTAN no estuvo ahí para nosotros. Les enviamos miles de millones de dólares cada año para protegerlos. Siempre habríamos estado ahí para ellos. Pero, a juzgar por sus acciones, supongo que no tenemos por qué estarlo, ¿verdad? ¿Por qué estaríamos ahí para ellos si ellos no están ahí para nosotros?», ha espetado el mandatario.
Trump ha calificado de «error terrible» la posición adoptada por la organización al negarse a suministrar armamento militar para su uso en el teatro de operaciones de Oriente Próximo. En ese sentido, el mandatario ha criticado que la OTAN «no quiso ni siquiera reconocer lo que EEUU e Israel estaban haciendo por el mundo» al enfrentarse a Irán. «Creo que fue un error tremendo cuando la OTAN simplemente no estuvo ahí. Simplemente no estuvo ahí», ha insistido, reivindicando las capacidades del Ejército estadounidense. «No pensé que hubiera un gran riesgo», ha añadido.
Estas declaraciones llegan un día después de que el propio Trump arremetiera por primera vez contra los aliados atlánticos en el contexto del conflicto con Irán. En esa ocasión, el presidente advirtió a los socios de la OTAN de que Washington «no olvidará» esta falta de implicación en «un momento tan importante». Trump reiteró asimismo que Estados Unidos «en realidad no necesita nada de la OTAN», dejando abierta la puerta a una reconsideración del papel estadounidense dentro de la Alianza.