Trump llama «cobardes» a sus socios de la OTAN por no ayudar en el estrecho de Ormuz: «Lo recordaremos»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sigue muy molesto con la actitud de sus socios en la OTAN en la guerra en Irán y ha lanzado duras críticas contra ellos. El republicano les ha llamado «cobardes» por no ayudar en el estrecho de Ormuz y ha dejado un mensaje: «Lo recordaremos».

Trump cuestionó el papel de la OTAN en la guerra contra Irán y el impacto que ha tenido en los precios del petróleo. En su mensaje en redes sociales, el presidente de EEUU afirmó que, sin la participación de su país, la OTAN carece de fuerza y la calificó como un «tigre de papel».

Según el presidente estadounidense, los países miembros de la OTAN no han querido involucrarse en una guerra cuyo objetivo es frenar a un Irán con capacidad nuclear.

«Sin Estados Unidos, ¡la OTAN es un tigre de papel! No quisieron unirse a la lucha para detener a un Irán con capacidad nuclear. Ahora que esa lucha está terminada militarmente, con muy poco peligro para ellos, se quejan de los altos precios del petróleo que se ven obligados a pagar, pero no quieren ayudar a abrir el estrecho de Ormuz», afirmó Trump.

El presidente norteamericano también criticó lo que considera una falta de compromiso por parte de los aliados europeos, asegurando que la intervención necesaria sería «simple» y de bajo riesgo.

El mensaje de Trump terminó con un tono contundente, en el que calificó a los países de la OTAN como «cobardes» y lanzó una seria advertencia: «Nosotros lo recordaremos».