Guerra Irán en directo hoy 20 marzo 2026 | Netanyahu abre la puerta a una operación terrestre en Irán

La guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán continúa desde que el pasado 28 de febrero arrancara una ofensiva que deja ya más de 1.000 fallecidos y a pesar de que el presidente de EEUU, Donald Trump, asegurara que ésta sería una guerra de tres o cuatro semanas.

La actual fase de la guerra es potencialmente peligrosa para la economía, teniendo en cuenta sobre todo ataques a puntos clave como el que ha destrozado el mayor yacimiento de gas del mundo y otras infraestructuras estratégicas. Los buques petroleros están atascados en el estrecho de Ormuz y las infraestructuras energéticas están dañadas. Así, el BCE (Banco Central Europeo) ha anunciado un panorama de crisis mundial y ha optado por mantener los tipos de interés, aunque augura más inflación y un menor crecimiento del PIB.

El primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu, ha comparecido en la tarde del jueves para constatar que está vivo, ya que en los últimos días los rumores sobre su muerte se han incrementado. Por su parte, Donald Trump ha restado importancia a las subidas de precios de la gasolina y ha vuelto a asegurar que la guerra durará poco.

Últimas noticias en Oriente Medio: bombardeos, amenazas y consecuencias económicas

La tensión en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz ha escalado tras los ataques sufridos por diversos cargueros. A pesar de que la Agencia Internacional de la Energía ha liberado parte de sus reservas estratégicas para estabilizar el mercado, el cierre de este paso clave ha disparado los precios del gas y del petróleo.