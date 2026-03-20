Guerra Irán en directo hoy 20 marzo 2026 | Netanyahu abre la puerta a una operación terrestre en Irán
Sigue en directo las noticias de última hora de la guerra entre Irán contra EEUU e Israel
La guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán continúa desde que el pasado 28 de febrero arrancara una ofensiva que deja ya más de 1.000 fallecidos y a pesar de que el presidente de EEUU, Donald Trump, asegurara que ésta sería una guerra de tres o cuatro semanas.
La actual fase de la guerra es potencialmente peligrosa para la economía, teniendo en cuenta sobre todo ataques a puntos clave como el que ha destrozado el mayor yacimiento de gas del mundo y otras infraestructuras estratégicas. Los buques petroleros están atascados en el estrecho de Ormuz y las infraestructuras energéticas están dañadas. Así, el BCE (Banco Central Europeo) ha anunciado un panorama de crisis mundial y ha optado por mantener los tipos de interés, aunque augura más inflación y un menor crecimiento del PIB.
El primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu, ha comparecido en la tarde del jueves para constatar que está vivo, ya que en los últimos días los rumores sobre su muerte se han incrementado. Por su parte, Donald Trump ha restado importancia a las subidas de precios de la gasolina y ha vuelto a asegurar que la guerra durará poco.
Últimas noticias en Oriente Medio: bombardeos, amenazas y consecuencias económicas
La tensión en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz ha escalado tras los ataques sufridos por diversos cargueros. A pesar de que la Agencia Internacional de la Energía ha liberado parte de sus reservas estratégicas para estabilizar el mercado, el cierre de este paso clave ha disparado los precios del gas y del petróleo.
- El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha asegurado que Irán está debilitado y que continuará en medio de la creciente tensión regional.
- EEUU ha autorizado la venta urgente de armas a Kuwait, Emiratos Árabes y Jordania por un valor de 16.500 millones de dólares.
- EEUU no prohibirá las exportaciones de combustible.
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Israel anuncia ataques contra buques iraníes en el mar Caspio.
El precio del petróleo se modera hasta los 108 dólares, con las Bolsas europeas apuntando a ganancias
El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, ha bajado un leve 0,3% este viernes por la mañana y ha cotizado por encima de los 108 dólares antes de la apertura de las Bolsas en Europa, situándose muy por encima de la cota de los 72 dólares que presentaba antes del ataque sobre Irán por parte de Estados Unidos e Israel.
Israel bombardea posiciones de las fuerzas de Siria tras nuevos combates con milicianos drusos en Sueida
El Ejército de Israel ha lanzado este viernes nuevos bombardeos contra «un centro de mando» de las fuerzas de Siria en el sur del país, en lo que describe como una respuesta a los nuevos enfrentamientos registrados en los últimos días entre las fuerzas de seguridad y milicianos drusos en Sueida.
«En respuesta a los sucesos de ayer, en los que civiles drusos fueron atacados, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han atacado un centro de mando y armas en complejos militares pertenecientes al régimen sirio en el sur de Siria», ha dicho el Ejército israelí a través de un comunicado.
Irán confirma la muerte del portavoz de la Guardia Revolucionaria en la ofensiva de EEUU e Israel
La Guardia Revolucionaria de Irán ha confirmado este viernes la muerte de su portavoz, Ali Mohamad Naeini, a causa de los bombardeos desatados contra el país en el marco de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel.
Así, ha manifestado que Naeini «ha caído mártir» en el marco de la ofensiva estadounidense-israelí y ha ensalzado su trabajo «durante más de cuatro décadas» en servicio de «la protección de la Revolución Islámica», según ha recogido la cadena de televisión pública iraní, IRIB.
Las autoridades qataríes prevén una pérdida de más de 17.000 millones de euros anuales por el ataque a Ras Lafan
El ministro de Energía de Qatar y presidente de la petrolera estatal QatarEnergy, Sad bin Sherida al Kabi, ha afirmado a última hora de este jueves que la capacidad de exportación de gas natural licuado (GNL) de Doha ha sufrido una reducción del 17% por cuenta de los ataques con misiles realizados por Irán, cuyos daños en el complejo de Ras Lafan costarán 20.000 millones de dólares (17.308 millones de euros) en ingresos anuales, según las estimaciones de la empresa.
«Los ataques con misiles han reducido la capacidad de exportación de GNL de Qatar en un 17% y han causado una pérdida estimada de 20.000 millones de dólares en ingresos anuales», ha afirmado Al Kabi en una actualización sobre los daños ocasionados en Ras Lafan difundida en redes por la propia QatarEnergy.
Irán alerta de «consecuencias devastadoras» para el mundo si no actúa frente al «terrorismo de Estado» de Israel
El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha alertado de «consecuencias devastadoras» para el mundo si la comunidad internacional no reacciona ante el «terrorismo de Estado» que «caracteriza» a Israel, en medio de la ofensiva estadounidense-israelí, lanzada el 28 de febrero contra el país asiático.
«El régimen sionista se caracteriza por el terrorismo de Estado. Sin embargo, la agresión estadounidense contra Irán y el asesinato del líder mártir sientan un precedente en las disputas internacionales que destruirá las normas jurídicas globales», ha dicho, en referencia al asesinato del líder supremo del país, el ayatolá Alí Jamenei.
«Si el mundo no se mantiene firme, las consecuencias serán devastadoras», ha manifestado Pezeshkian a través de un breve mensaje publicado en sus redes sociales.
Fuerzas israelíes usan gases lacrimógenos para evitar el rezo final del Ramadán en Jerusalén
Autoridades israelíes han usado gases lacrimógenos para evitar que los ciudadanos musulmanes puedan realizar sus oraciones de Aíd al-Fitr, que marcan el del Ramadán, cerca de la Mezquita de Al Aqsa, en la Ciudad Vieja de Jerusalén.
EAU anuncia el desmantelamiento de una «red terrorista» que vincula a Hezbolá e Irán
El Departamento de Seguridad del Estado de Emiratos Árabes Unidos (EAU) ha anunciado en la madrugada de este viernes «el desmantelamiento de una red terrorista» y la detención de sus miembros, que serían al menos cinco, afirmando que la organización estaba «financiada y operada» por el partido-milicia chií libanés Hezbolá e Irán.
Los líderes UE piden a Bruselas medidas «sin demora» para contener el alza de los precios por la guerra
Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea han pedido a la Comisión Europea este jueves una «respuesta coordinada» y «sin demora» con medidas «temporales y específicas» para contener el encarecimiento de los combustibles y abaratar la electricidad, en un esfuerzo por frenar el impacto del conflicto en Oriente Próximo en los precios de la energía.
EEUU confisca cuatro webs que atribuye a «operaciones psicológicas» de Irán
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha anunciado este jueves la confiscación de cuatro dominios web en lo que ha descrito como «parte» de una campaña en curso para «desmantelar programas de ciberataques y represión transnacional», así como «operaciones psicológicas» que ha atribuido a la Inteligencia iraní.
Líderes de la UE piden medidas para paliar el alza de los precios
Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea han reclamado a la Comisión Europea una respuesta coordinada que incluya un paquete de medidas «temporales y específicas» para contener el alza de precios de combustibles y electricidad y para paliar el impacto que está teniendo el conflicto en Oriente Medio en los precios generales de la energía.
Se liberarán 11,5 millones de barriles de petróleo
El Gobierno autoriza liberar reservas petrolíferas para moderar el impacto de la guerra en Irán.
🛢️ Hasta 11,5 millones de barriles de petróleo, liberados en varias fases, equivalentes al consumo de 12,3 días de consumo nacional.
Info ⤵️https://t.co/hrq15v7SDm pic.twitter.com/Zc8675n85l
— La Moncloa (@desdelamoncloa) March 19, 2026
Netanyahu afirma que suspenderá cualquier ataque contra South Pars a petición de Trump
Netanyahu afirma que Israel suspenderá cualquier ataque adicional contra el gigantesco yacimiento de gas natural de Irán a petición de Trump, South Pars.
Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Japón y Países Bajos ayudarán en Ormuz
Seis grandes potencias internacionales afirmaron estar dispuestas a contribuir a garantizar el paso seguro por el Estrecho de Ormuz, si bien dos de ellas recalcaron que cualquier iniciativa se llevará a cabo tras el alto el fuego.
Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia, Japón y los Países Bajos declararon el jueves estar dispuestos a contribuir a los esfuerzos necesarios para garantizar el paso seguro por el Estrecho de Ormuz.
Nentanyahu: «Irán es un peligro para el mundo»
El primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu ha destacado que la dictadura de los ayatolás de Irán «es un peligro para el mundo».
Netanyahu se dirige a la nación para hablar de los progresos de la guerra
El primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu se dirige a la nación, primero en hebreo y después en inglés, para hablar de los progresos de la guerra que empezó el pasado 28 de febrero.
Turquía advierte a Irán
Turquía ha advertido a la dictadura de los ayatolás de Irán y les ha pedido evitar una expansión del conflicto en la región.
Irán paraliza el 17% de la exportación del gas de Qatar
Los ataques iraníes han paralizado el 17% de la capacidad de exportación de gas natural licuado (GNL) de Qatar, lo que ha provocado una pérdida estimada de 20.000 millones de dólares en ingresos anuales y amenaza el suministro a Europa y Asia.
¿Cuánto durará la campaña militar de Israel?
El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, el teniente general Eyal Zamir, afirmó en una reunión interna que Israel aún no ha llegado ni a la mitad de su campaña contra Irán, mientras que altos mandos militares indicaron que no existe un plazo inmediato para poner fin a la guerra, según informa el Canal 12.
De acuerdo con la evaluación presentada en recientes deliberaciones de alto nivel, el Canal 12 informa que el liderazgo de las FDI se opone unánimemente a detener las operaciones en esta etapa.
Funcionarios de seguridad temen que poner fin a la campaña ahora pueda provocar la reanudación de los combates en cuestión de meses, a pesar de los recientes ataques que han debilitado significativamente la capacidad de misiles balísticos de Irán.
Trump confía en que Japón le ayudará en el Estrecho de Ormuz
Trump ha destacado que Japón le ayudará en el Estrecho de Ormuz a mantener la seguridad de los buques petroleros. Trump se ha reunido este jueves con la primera ministra Sanae Takaichi.
Trump resta importancia a la subida del precio del petróleo y el gas: «Pensé que los números serían peores»
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha restado importancia este jueves a la subida del precio del petróleo y el gas por la espiral de conflicto en Irán que ya se extiende a toda la región del Golfo, afirmando que pronosticaba que «los números serían peores».
Trump asegura que la guerra «va a acabar muy pronto»
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este jueves que la guerra «va a acabar muy pronto» y que Irán «ya no tiene líderes». Así lo ha dicho durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, donde también ha afirmado que no va a desplegar tropas adicionales en Oriente Próximo.
El BCE empeora sus previsiones de inflación y crecimiento por la guerra en Oriente Próximo
Las nuevas proyecciones del Banco Central Europeo (BCE), que ya recogen el impacto de los primeros días del conflicto en Oriente Próximo, contemplan en su escenario de referencia una subida de la inflación por encima de lo anticipado previamente, así como un ritmo de crecimiento del PIB de la zona euro más débil de lo avanzado el pasado mes de diciembre.
Cinco países europeos y Japón se abren para garantizar el paso por Ormuz
Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos y Japón han expresado este jueves su disposición a «contribuir a los esfuerzos» para garantizar el tránsito seguro por el estrecho de Ormuz, en plena polémica por la negativa de estos países a sumarse a la misión naval propuesta por el presidente estadounidense, Donald Trump, quien posteriormente ha asegurado que no necesita ayuda para mantener abierto el paso.
El Pentágono pedirá al Congreso de EEUU 200.000 millones de dólares para financiar la guerra con Irán
El Departamento de Guerra pedirá 200.000 millones de dólares al Congreso para financiar la guerra con Irán. Así lo ha confirmado este jueves el secretario de Defensa de Estados Unidos, Peter Hegseth, en una rueda de prensa en el Pentágono.
Irán ataca la mayor refinería de Israel en Haifa
Irán ha alcanzado la mayor refinería israelí de Haifa, la mayor del país. Un ataque que ha causado un apagón eléctrico masivo en la zona, aunque el ministro de energía Eli Cohen ha informado que ya se ha restablecido la corriente.
La directora de Inteligencia de EEUU señala que los objetivos de Israel y EEUU en la guerra son «diferentes»
La directora de Inteligencia Nacional estadounidense, Tulsi Gabbard, ha afirmado este jueves ante una comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes que los objetivos de Israel y Estados Unidos son «diferentes» con respecto a la guerra en Irán.
EEUU desliza la posibilidad de retirar las sanciones al petróleo iraní ya embarcado
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ha sostenido que el Ejecutivo norteamericano baraja la opción de acabar con las sanciones al petróleo procedente de Irán que ya está cargado en buques, una cantidad que rondaría los 140 millones de barriles, para hacer frente a la crisis de los mercados energéticos ante un nuevo repunte de los precios este jueves tras ataques cruzados contra infraestructura energética en Oriente Próximo.
Evacuación de militares españoles en Irak: continúan las salidas
España ya ha evacuado a cerca de 100 militares desplegados en Irak y prevé completar la salida del resto en las próximas horas. Según ha explicado la ministra de Defensa, Margarita Robles, una parte de los efectivos —principalmente instructores de operaciones especiales integrados en la coalición internacional contra Daesh— ya fue trasladada a Turquía durante el fin de semana. En las últimas horas, otro grupo ha abandonado el país en una operación especialmente compleja, marcada por ataques en la zona que obligaron a cancelar un aterrizaje y a que los militares se resguardaran en búnkeres antes de poder ser evacuados con seguridad.
El Pentágono defiende que está cumpliendo sus planes militares en Irán pero rechaza poner plazos a su ofensiva
El Pentágono ha defendido este jueves que el Ejército estadounidense está cumpliendo sus planes militares en Irán, negando que se vaya a embarcar en un conflicto «eterno», aunque ha rechazado poner plazos a la ofensiva cuando se cumplen 20 días de guerra.
La ONU pide a Israel y EEUU que cesen la guerra
El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, ha pedido a Israel y EEUU que cesen la guerra y a Irán que deje de atacar a sus vecinos. «Ya es hora de acabar esta guerra», ha dicho.
EEUU asegura que están ganando de manera decisiva en Irán
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Peter Hegseth, ha asegurado que Estados Unidos está «ganando de manera decisiva, y como nosotros queremos», la guerra contra Irán.
Los líderes de la UE ven necesaria una desescalada en Irán
Los líderes de los Veintisiete Estados miembros de la Unión Europea han señalado la necesidad de que haya una desescalada en Oriente Próximo para dar «una oportunidad» a un proceso negociador entre Irán y Estados Unidos e Israel, que llevan en guerra desde el pasado 28 de febrero en un conflicto que se ha extendido a toda la región.
Trump se desmarca de los ataques de Israel sobre instalaciones energéticas en Oriente Próximo
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que su país desconocía por completo el ataque de Israel sobre las instalaciones energéticas de Campo de Gas South Pars en Irán.
«Israel no volverá a atacar este campo de gas South Pars, de vital importancia y valor, a menos que Irán, imprudentemente, decida atacar a un país inocente, en este caso Qatar. En tal caso, Estados Unidos, con o sin la ayuda o el consentimiento de Israel, destruirá por completo el Campo de Gas South Pars con una potencia sin precedentes para Irán. No quiero autorizar este nivel de violencia y destrucción debido a las consecuencias a largo plazo que tendrá para el futuro de Irán, pero si la planta de GNL de Qatar vuelve a ser atacada, no dudaré en hacerlo», ha dicho el dirigente norteamericano a través de un comunicado publicado en sus redes sociales.
Irán se burla de los datos de EEUU e Israel sobre daños a sus capacidades militares
El presidente del Parlamento de Irán, Mohamed Baqer Qalibaf, se ha burlado este jueves de la precisión de los datos que publican Estados Unidos e Israel sobre daños a sus capacidades militares en el marco de la ofensiva lanzada por sorpresa el 28 de febrero, en pleno proceso de negociaciones entre Teherán y Washington para intentar alcanzar un nuevo acuerdo nuclear.
Sánchez llevará a Bruselas su posición sobre Irán
El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, llevará esta semana al Consejo Europeo de Bruselas su crítica a la operación de Estados Unidos e Israel sobre Irán, una posición que defenderá ante dirigentes como Ursula von der Leyen y Friedrich Merz tras los roces que con ellos ha habido en el marco de la guerra.
Rutte justifica la guerra en Irán: «Era crucial que Irán no desarrollara capacidad nuclear»
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha vuelto a defender este jueves la ofensiva de EEUU e Israel contra Irán, argumentando que el régimen de los ayatolás no podía tener capacidad nuclear. «En mis contactos con aliados en todo el territorio de la OTAN, percibo que todos coincidimos, como siempre, en que era crucial que Irán no desarrollara capacidad nuclear ni capacidad para lanzar misiles balísticos», ha dicho durante una rueda de prensa celebrada este jueves.
Un hospital del sur de Líbano denuncia «graves daños» por un ataque de Israel
El Hospital Universitario Sheij Ragheb Harb de la ciudad libanesa de Tul, en el sur del país, ha denunciado este jueves «graves daños» ocasionados por un ataque militar de Israel contra un edificio contiguo a sus instalaciones, que ha afectado a varias de sus unidades.
España condena ataques contra infraestructuras energéticas críticas en Oriente Próximo
El Gobierno de España ha condenado los ataques contra infraestructuras energéticas críticas, refinerías de petróleo y yacimientos de gas, en Oriente Próximo, tales como el ataque israelí contra el yacimiento de gas de South Pars, en Irán, y el «brutal bombardeo» iraní contra Ras Laffan, en Qatar, instando al «cese inmediato», al tiempo que ha recordado su postura a favor de «una urgente desescalada».
Albares ve la guerra en Irán «fuera de control»
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha reclamado a Israel y Estados Unidos que se «den cuenta» de que la guerra en Irán está «fuera de control», al tiempo que ha alertado de la completa desestabilización de Oriente Próximo con este conflicto que ha provocado, según ha citado, que en Líbano haya hasta un millón de desplazados.
Irán amenaza con nuevos ataques a instalaciones energéticas
El ejército de Irán ha anunciado nuevos ataques con lanzamientos de misiles o drones contra refinerías o puertos como los efectuados en los últimos días contra instalaciones en Qatar, Kuwait o Arabia Saudí. El miércoles, Israel atacó el yacimiento de gas natural de Pars Sur, el mayor del mundo.
Macrón pide una «desescalada rápida» en Oriente Próximo
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha pedido este jueves una «desescalada rápida» en el conflicto iniciado por Estados Unidos e Israel contra Irán.
«Defendemos la idea de una moratoria sobre las infraestructuras civiles, las personas civiles en este conflicto, una desescalada rápida. Y mientras la región entra en un período de fiesta religiosa, creo que todos los espíritus deberían calmarse y el combate debería detenerse al menos por unos días», ha dicho durante una comparecencia en Bruselas.
El gas aumenta un 23% y el precio del petróleo llega hasta los 114 dólares
Los ataques en Oriente Medio están provocando grandes movimientos en los mercados de materias primas. El precio del barril de Brent, el petróleo de referencia en Europa, se dispara casi un 7% y roza los 115 dólares, por lo que sube ya más de un 59% desde el inicio de la guerra en Irán.
Mueren 12 personas y más de 100 resultan heridas por bombardeos contra la provincia de Lorestán, en Irán
Al menos doce personas han muerto y más de un centenar han resultado heridas a causa de nuevos bombardeos contra la provincia iraní de Lorestán (oeste), según han denunciado las autoridades, en medio de la ofensiva lanzada por sorpresa el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.
Así, las autoridades provinciales han afirmado que los ataques fueron ejecutados contra «zonas residenciales» del condado de Dorud, antes de especificar que se saldaron con doce «mártires» y 116 heridos, si bien no se descarta que la cifra de muertos siga aumentando, según ha informado la agencia iraní de noticias Tasnim.
Omán acusa a Estados Unidos de «haber perdido el control de su propia política exterior»
El ministro de Asuntos Exteriores de Omán, Badr Albusaidi ha advertido que la administración Trump «ha perdido el control de su política exterior» y destaca que los aliados de Washington deberían ayudarle a salir «de este enredo indeseado».
Arabia Saudí advierte de que «la paciencia no es ilimitada» y no descarta una respuesta militar a Irán
El Gobierno de Arabia Saudí ha advertido este jueves de que «la paciencia no es ilimitada» y ha recalcado que podría responder por la vía militar a los ataques iraníes contra varios países de Oriente Próximo, lanzados en respuesta a la ofensiva desatada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.
«El Reino y sus socios poseen capacidades significativas y la paciencia que hemos mostrado no es ilimitada», ha dicho el ministro de Exteriores saudí, Faisal bin Farhan. «Podría ser un día, dos días o una semana, no lo diré», ha manifestado desde la capital, Riad, tras una reunión con otros once países para abordar la situación.
Bélgica afirma que la UE apuesta por un fin a la guerra sin implicarse en el conflicto
El primer ministro de Bélgica, Bart de Wever, destaca que los países de la UE claman por terminar con esta guerra en Oriente Medio, a la vez que descartan cualquier tipo de implicación en la contienda militar. No obstante, no cierra la puerta a que la Unión Europea tenga que proteger a Estados Unidos, dado que, a su juicio, «se han visto implicados contra su voluntad» en el conflicto internacional.
Una docena de países piden el cese de los ataques a Irán
Qatar, Azerbaiyán, Bahréin, Egipto, Jordania, Kuwait, Líbano, Pakistán, Arabia Saudí, Siria, Turquía y los Emiratos Árabes Unidos han emitido un comunicado conjunto en el que exigen a Irán que «cese inmediatamente sus ataques» tras celebrar una reunión en Riad.
Un grupo pro iraní se compromete a dejar de atacar durante cinco días la embajada de EEUU a cambio del cese de los ataques y bombardeos
Un grupo armado iraquí proiraní, conocido como las Brigadas de Hezbolá, ha ofrecido no atacar la embajada estadounidense durante cinco días, a cambio de que Israel y el resto de adversarios se comprometan a no atacar el sur de Beirut, así como las zonas residenciales de Bagdad o las provincias de Irak. Desde el grupo armado, advierten que si la tregua no se respeta, «la respuesta será inmediata».
Irán exige ante la ONU una indemnización a los Emiratos Árabes Unidos por su «complicidad» con los ataques norteamericanos
El embajador de Irán ante la ONU, Amir Saeid Iravani, ha enviado una carta al Secretario General de la ONU en la que exige una indemnización a los Emiratos Árabes Unidos por su complicidad en los ataques estadounidenses contra el país, según informa el medio iraní Nournews.
Irán afirma que los estadounidenses «pueden dar las gracias» a Netanyahu por el impacto económico de la guerra
El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha afirmado este jueves que «los estadounidenses de a pie pueden dar las gracias» al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, por el impacto económico sobre la vida diaria de la ofensiva lanzada por sorpresa el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra el país asiático.
«Los estadounidenses de a pie pueden dar las gracias a Benjamin Netanyahu y a sus lacayos en el Congreso (de Estados Unidos) por el ‘Impuesto Israel Primero’ de un billón de dólares (alrededor de 873.500 millones de euros) que está a punto de golpear la economía estadounidense», ha sostenido en un mensaje en sus redes sociales.
El Gobierno libanés apuesta por liberar el país de la influencia de Irán
El ministro de Exteriores libanés, Youssef Rajji, expresa que el Gobierno está «decidido a liberar» al país «de la influencia iraní», después de que «Irán ordenara a Hezbolá arrastrar al Líbano a una guerra que no eligió».
China tilda de «inaceptable» el asesinato de altos cargos de Irán en la ofensiva de Israel y EEUU
El Gobierno de China ha tildado este jueves de «inaceptable» el asesinato de altos cargos de Irán en el marco de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos y ha vuelto a pedir un fin de las hostilidades para «evitar que la situación quede fuera de control» en Oriente Próximo.
«Nos oponemos de forma consistente al uso de la fuerza en las relaciones internacionales. El asesinato de líderes del Estado de Irán y los ataques contra objetivos civiles son absolutamente inaceptables», ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Lin Jian, durante una rueda de prensa.
Estados Unidos detecta drones sobre la base donde viven Rubio y Hegseth
Funcionarios estadounidenses detectaron drones no identificados que sobrevolaban una base militar en Washington, donde residen el secretario de Estado, Marco Rubio, y el director del Pentágono, Pete Hegseth, según informó el miércoles el Washington Post.
Estados Unidos sopesa enviar refuerzos militares ante una posible nueva fase de la guerra con Irán
Trump está considerando desplegar miles de soldados estadounidenses para reforzar su operación en Oriente Medio, mientras el ejército estadounidense se prepara para posibles próximos pasos en su campaña contra Irán, según han afirmado un funcionario estadounidense y tres personas familiarizadas con el asunto.
Trump podría presionar a Japón para que ayude en la guerra con Irán
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podría aprovechar una reunión en la Casa Blanca con la primera ministra de Japón el jueves para presionar en busca de ayuda en la guerra contra Irán, lo que coloca a Sanae Takaichi en una situación delicada, mientras Tokio sopesa cuánto apoyo puede ofrecer.
Israel anuncia la muerte de «más de 20» supuestos miembros de Hezbolá en operaciones en el sur de Líbano
El Ejército de Israel ha anunciado este jueves la muerte de «más de 20» supuestos integrantes del partido-milicia chií Hezbolá en operaciones terrestres llevadas a cabo durante el último día en el sur de Líbano, en el marco de la campaña de bombardeos e invasión terrestre al hilo del conflicto desatado en Oriente Próximo por la ofensiva estadounidense-israelí contra Irán.
Así, ha manifestado que «durante las últimas 24 horas, más de 20 terroristas han sido eliminados y decenas de estructuras militares de Hezbolá han sido destruidas», antes de agregar que los militares «localizaron y confiscaron numerosas armas, incluidos «lanzacohetes», «cohetes anticarro» y «otro equipamiento militar».
El Banco de Japón mantiene tipos, pero avisa del impacto en la inflación del petróleo por la guerra en Irán
El Consejo de Política Monetaria del Banco de Japón ha decidido mantener sin cambios el tipo de interés de referencia «en torno al 0,75%», aunque la institución ha advertido de la necesidad de vigilar el impacto que la subida de los precios del petróleo a raíz del conflicto en Oriente Próximo pueda tener en la inflación.
«Debe prestarse atención al impacto del aumento de los precios del petróleo crudo en las perspectivas de la inflación subyacente», ha señalado la entidad, que tomó la decisión de mantener estable el precio del dinero por una mayoría de ocho votos a favor, frente a uno en contra.
El precio del petróleo se dispara a 113 dólares
El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, se disparaba más de un 5% a las 8.26 horas y cotizaba por encima de los 113 dólares antes de la apertura de las Bolsas en Europa, situándose muy por encima de la cota de los 72 dólares que presentaba antes del ataque sobre Irán por parte de Estados Unidos e Israel.
Irán habla de «ignominiosa retirada» de Trump
Las autoridades de Irán han ironizado este jueves con la «ignominiosa retirada» del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, después de que éste asegurara que Israel «no volverá a atacar» el campo gasístico de South Pars, lo que llevó a las fuerzas iraníes a responder con ataques contra instalaciones energéticas en la región, incluida una de gas licuado en Qatar, en el marco del conflicto desatado por la ofensiva israelí-estadounidense lanzada el 28 de febrero contra el país asiático.
Macron aboga por una «moratoria» sobre los ataques contra instalaciones de suministro de energía y agua
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha reivindicado la importancia de implementar una «moratoria» sobre los ataques dirigidos contra infraestructuras civiles y, en especial, de suministro de energía y agua en Oriente Próximo, en el marco de las hostilidades en la zona tras la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán y la subsiguiente respuesta del país asiático a la misma apuntando a territorio israelí y bases estadounidenses.
Milicias proiraníes de Irak acusan a EEUU e Israel de un bombardeo con un muerto
Al menos una persona ha muerto y «varias» han resultado heridas este jueves en un ataque contra una base de las milicias proiraníes de Irak conocidas como Fuerzas de Movilización Popular (FMP) en el aeropuerto de Al Siniya, en la gobernación de Saladino.
Irán ejecuta a tres condenados por las protestas de enero
Las autoridades de Irán han ahorcado a tres personas condenadas por los asesinatos de dos miembros de las fuerzas de seguridad iraníes en el marco de los disturbios durante las protestas antigubernamentales del pasado mes de enero, las cuales fueron fuertemente reprimidas por el país centroasiático, donde se registraron miles de víctimas mortales, si bien las cifras oscilan entre las dadas por Teherán y las comunicadas por organizaciones no gubernamentales.
Hasta 12 países árabes o musulmanes condenan los ataques de Irán
Los ministros de Exteriores de una docena de países árabes o de mayoría musulmana han emitido una declaración conjunta en la que han reiterado su condena a los ataques realizados por Irán en Oriente Medio, justificados como represalia por la ofensiva de Estados Unidos e Israel, y han instado a Teherán a cesar tales operaciones, al tiempo que han destacado su derecho a defenderse.
Guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán en directo: última hora del conflicto
Arrancamos este directo para seguir minuto a minuto la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, que entra en su día 20 en un contexto de máxima tensión internacional. Los ataques se intensifican en varios frentes, con nuevos bombardeos, respuestas con misiles y un creciente temor a una escalada regional. Aquí te contamos en tiempo real todas las claves, reacciones y últimas noticias de un conflicto que mantiene en alerta a la comunidad internacional.
El precio del gas natural baja más del 3% y cotiza por debajo de los 60 euros
El precio del gas natural para entrega a un mes en el mercado TTF de Países Bajos, el de referencia en Europa, ha caído más del 3% este viernes y cotiza por debajo de los 60 euros por megavatio hora (MWh), mientras se mantiene el conflicto en Oriente Medio. Según datos de mercado recogidos por EFE, en la apertura del mercado holandés, el gas natural baja el 3,33%, hasta los 59,7 euros por megavatio hora (MWh).