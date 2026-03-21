Golpe al corazón nuclear de Irán: EEUU ataca la planta de Natanz y Jerusalén destruye fábricas de misiles

Estados Unidos ha atacado este sábado la planta de enriquecimiento de uranio de Natanz, en Irán. Las fuerzas aéreas estadounidenses e israelíes siguen su campaña de bombardeos contra objetivos de la dictadura de los ayatolás de Irán, que empezó el pasado 28 de febrero con la eliminación del líder supremo Alí Jamenei. Estados Unidos ha atacado la instalación, utilizando bombas antibúnker.

En junio de 2025, durante la guerra de 12 días entre Israel y la dictadura de los ayatolás de Irán, Estados Unidos ya lanzó más de una docena de bombas GBU-57 Massive Ordnance Penetrator sobre las instalaciones nucleares subterráneas de Fordo y Natanz.