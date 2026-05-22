Ajla Etemovic desenmascara a Jota Peleteiro tras su ruptura: «No era bueno para mí»

Jota Peleteiro y su ya exmujer, Ajla Etemovic, han puesto punto final a su historia de amor. Un final que, para muchos, llegaría tarde o temprano o, al menos, para Jessica Bueno, también ex del empresario. Tras salir a la luz los rumores de separación, ha sido Ajla la que, a través de redes sociales, ha dado un paso al frente con un significativo mensaje que no ha tardado en hacerse viral por el contenido del mismo, que para muchos es un dardo directo para el exfutbolista.

El significativo mensaje de Ajla tras su ruptura con Jota Peleteiro

Después de semanas de rumores y mensajes crípticos en redes sociales, la influencer ha compartido una publicación que muchos interpretan como la confirmación de que su historia de amor ha llegado a su fin.

A través de una storie de Instagram, Ajla ha lanzado una reflexión cargada de significado y que podría ser dirigida a Jota Peleteiro: «Some endings are the best kind of freedom» («Algunos finales son la mejor forma de libertad»). Un mensaje breve, pero contundente, con el que deja entrever el momento personal que atraviesa tras poner punto y final a su relación con el exfutbolista.

Pero la modelo no se quedó ahí. Junto a esa frase, añadió otra confesión todavía más reveladora: «I’m letting go of what was no longer good for me» («Estoy dejando ir lo que ya no era bueno para mí»), acompañada de un corazón rojo y el hashtag «#movingon», toda una declaración de intenciones sobre su nueva etapa.

Con estas palabras, Ajla parece querer cerrar definitivamente un capítulo marcado por la intensidad mediática y personal de su relación con Jota Peleteiro. Unas publicaciones que han disparado las especulaciones entre sus seguidores y que apuntan a que la ruptura no habría terminado precisamente en buenos términos.

Una historia de amor que llega a su fin

La historia de amor entre Jota Peleteiro y Ajla Etemovic comenzó en uno de los momentos más delicados de la vida del exfutbolista. Tras su sonada ruptura con Jessica Bueno —con quien estuvo casado y formó una familia junto a sus hijos—, el empresario volvió a ilusionarse al lado de la modelo serbia, iniciando una relación que no tardó en hacerse pública.

La separación de Jota y Jessica estuvo rodeada de polémica y declaraciones cruzadas. La modelo llegó a hablar abiertamente del difícil proceso personal que vivió tras el final de su matrimonio, mientras que Peleteiro optó por rehacer su vida lejos del foco mediático. Poco después apareció Ajla, con quien comenzó una etapa completamente distinta marcada por los viajes, la discreción y una vida más internacional.

Con Ajla, Jota mostró una imagen renovada. Ambos compartían frecuentes muestras de cariño en redes sociales y presumían de complicidad en cada aparición pública. La influencer se convirtió en una figura clave en la nueva vida del exjugador, acompañándolo en sus proyectos personales y empresariales fuera de España.

Sin embargo, con el paso de los meses, la intensidad inicial fue dando paso a rumores de distanciamiento. La ausencia de imágenes juntos y las publicaciones cada vez más reflexivas de Ajla hicieron saltar las alarmas sobre una posible crisis sentimental. Ahora, sus últimas palabras en Instagram, hablando de «libertad» y de «dejar ir lo que ya no era bueno» para ella, parecen confirmar que su historia con Jota Peleteiro ha llegado definitivamente a su fin.