Jessica Bueno, sobre su relación con Kiko Rivera: «No quería saber nada de nada»

Las declaraciones de Isa Pantoja en el programa ¡De Viernes! han reabierto viejas heridas dentro del entorno de la familia Pantoja y han colocado nuevamente en el foco mediático a varias figuras que formaron parte de aquel núcleo familiar en el pasado. Entre ellas, la modelo Jessica Bueno, ex pareja de Kiko Rivera, ha decidido responder públicamente a las alusiones que la señalaban por no haber mostrado apoyo en determinados episodios personales.

El testimonio de Isa Pantoja ha generado un intenso debate y en OKDIARIO lo estamos siguiendo desde el principio. En ese relato, Chabelita cuestionó la actitud de algunas de las personas que formaron parte de su entorno más cercano en aquella etapa, mencionando a Irene Rosales y a Jessica Bueno como ausencias significativas en momentos delicados.

Las reacciones no se han hecho esperar. La primera en pronunciarse fue Irene Rosales, exmujer de Kiko Rivera, quien respondió con cierta distancia emocional al señalar que, con el tiempo, habría preferido no implicarse tanto en aquel conflicto familiar.

Jessica Bueno rompe su silencio

Ahora ha sido el turno de Jessica Bueno, quien ha abordado el tema en su intervención en el programa El tiempo justo, donde ha intentado contextualizar su papel durante los años en los que mantuvo una relación con Kiko Rivera.

La modelo ha insistido en la dificultad de pronunciarse sobre episodios que, según ha explicado, vivió desde una posición muy limitada. Promete que se sentía atada de pies y manos y que no sabía cómo comportarse.

«Era un asunto familiar, tenía mis problemas y no se me contaba en detalle lo que pasaba», ha explicado, dejando claro que su participación en determinados conflictos fue prácticamente inexistente. No quiere justificarse, sólo busca que la gente se ponga en su lugar.

Su experiencia con la familia Pantoja

Entre los episodios a los que Isa Pantoja hizo referencia en su entrevista se encuentran algunos de los momentos más controvertidos de aquella etapa, como el conocido incidente de la «manguera», por el que Kiko Rivera llegó a pedir perdón públicamente a su hermana, o la visita al ginecólogo para comprobar su estado de salud tras iniciar su vida íntima.

Jessica Bueno ha reconocido que esos hechos ocurrieron durante el tiempo en el que compartía su vida con el hijo de Isabel Pantoja, aunque ha matizado que su conocimiento de los mismos fue siempre parcial. Según ha explicado, en el caso del episodio de la manguera, lo único que llegó a saber fue que Kiko se desplazó a Cantora tras ser llamado por su madre.

«Yo era madre primeriza, había dado a luz hacía poco y no quería saber nada de nada», ha señalado, tratando de explicar la distancia emocional con la que vivió aquellos acontecimientos.

En su intervención, la modelo ha querido insistir en que la imagen que recibía sobre Isa Pantoja en aquel momento estaba condicionada por la percepción del resto de la familia. «La sensación es que se comportaba como una niña rebelde y la querían proteger», ha explicado.

Jessica Bueno no tenía «ni voz ni voto»

Uno de los puntos más contundentes de su intervención ha sido la descripción de su posición dentro del núcleo familiar. Jessica Bueno ha sido clara al afirmar que no tenía capacidad de influencia ni participación real en las decisiones que se tomaban. «Yo en esa familia no tenía ni voz ni voto, no me podía meter en nada», ha afirmado.

La modelo ha explicado también que, con el paso del tiempo, ha optado por mantener una actitud prudente respecto a todo lo relacionado con la familia de su ex pareja. En este sentido, ha recordado que nunca ha querido generar conflictos públicos con Kiko Rivera, especialmente por la relación que ambos mantienen como padres de su hijo mayor.

«Yo quería ser prudente porque nunca había hablado del padre de mi hijo mayor, no podía posicionarme en una situación tan delicada y abrir una guerra con él», ha señalado, justificando así su silencio durante años.

Jessica Bueno ha sido muy sincera

En relación con las confesiones de Isa Pantoja, que sostiene que Jessica podría recordar más de lo que expresa públicamente, la modelo ha sido tajante al asegurar que existen lagunas en su memoria sobre aquella etapa. «No puedo pronunciarme ni detallar algo que no recuerdo bien. No me visualizo ni siquiera allí», ha confesado.

Jessica Bueno ha reconocido que muchos de los recuerdos de aquel periodo se han difuminado con el tiempo, algo que atribuye a la intensidad emocional de aquellos años. «Hay muchas cosas de esa época que he olvidado. De mis propias vivencias hay cosas que no recuerdo porque son muy fuertes y pasaron muchas cosas», ha explicado.

Como vemos, Jessica ha sido muy directa. Ya ha perdido el miedo y ha querido dejar las cosas claras antes de que los rumores sigan creciendo.