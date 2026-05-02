La dura confesión de Isa Pantoja que rompe el corazón: «Como si nunca hubiera existido en sus vidas»

La familia de Isabel Pantoja se ha convertido en noticia tras una sucesión de acontecimientos que han reabierto viejas heridas y han dejado al descubierto tensiones aún no resueltas. La tonadillera ha iniciado recientemente su esperada gira en Perú, donde ha protagonizado un emotivo arranque en el que no ha dudado en recordar públicamente a sus hijos, en un gesto que muchos han interpretado como un intento de acercamiento.

En este contexto, la figura Chabelita cobra especial relevancia su entrevista en el programa ¡De Viernes!, donde ha decidido romper su silencio. La joven no ha acompañado a su hermano, Kiko Rivera, en su viaje a Gran Canaria para reencontrarse con su madre, una ausencia que ha generado numerosas preguntas.

Isa Pantoja rompe su silencio

Ya ha llegado el momento más esperado y Chabelita ha roto su silencio en ¡De Viernes!. «La reconciliación con mi madre me duele; es cuando veo otra vez la diferencia en cuanto a mi hermano y a mí. Es como si nunca hubiera existido en sus vidas», ha afirmado.

Esta confesión supone uno de los testimonios más duros que la influencer ha compartido públicamente sobre su relación con su madre y su hermano. A lo largo de su intervención, responderá a las preguntas de los colaboradores del programa, desgranando los episodios que han marcado la evolución de los vínculos familiares y aportando su visión sobre el acercamiento entre Isabel Pantoja y el Kiko Rivera.

El momento en el que se produce esta entrevista no es casual, ya que llega pocas semanas después de que fuera el propio Kiko Rivera quien se sentara en el mismo plató para hablar de su intención de retomar el contacto con su madre. Aquel paso supuso el inicio de una nueva etapa en su relación, tras más de cinco años de distanciamiento, aunque los detalles del encuentro posterior se han mantenido en la más estricta privacidad.

El reencuentro de los Pantoja

El reencuentro entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera ha estado rodeado de discreción, pero también de una evidente carga simbólica dentro del entorno familiar. En la reunión, en la que también estuvo presente Lola, se habría producido un acercamiento significativo, aunque sin la participación de Isa Pantoja, que ha preferido mantenerse al margen.

El propio DJ ya había manifestado públicamente su deseo de que su hermana también diera el paso de retomar la relación con su madre, insistiendo en la importancia de dejar atrás los conflictos del pasado. «Yo no he necesitado a mi hermana para reconciliarme con mi madre y creo que mi hermana no me necesita a mí para reconciliarse con mamá. Pero si tengo que darle ese empujón, como a mí me lo ha dado Lola, yo se lo voy a dar», ha explicado al respecto.

Además, reconocía que la responsabilidad de la ruptura no recae en una sola persona, sino que es el resultado de una acumulación de desencuentros. «Todos hemos tenido un poco de culpa. Creo que ha llegado un momento que, si ninguno da su brazo a torcer, al final no sucede», comenta con sinceridad.

Sin embargo, la postura de Isa Pantoja parece situarse en un punto distinto, marcado por la cautela y por la necesidad de gestionar sus emociones antes de dar cualquier paso. Según los datos a los que hemos tenido acceso, la colaboradora considera que aún no está preparada para afrontar una reconciliación, especialmente tras la forma en la que se han desarrollado los últimos acontecimientos.

Una relación muy complicada

Mientras mantiene la distancia con su madre, Isa Pantoja sí ha dado pasos para recuperar otras relaciones importantes en su vida. Durante la pasada Semana Santa, aprovechó su estancia en Sevilla para reencontrarse con su madrina, María del Monte, con quien había estado distanciada durante un tiempo.

El encuentro, que tuvo lugar en el marco de una procesión en el centro de la ciudad, ha sido descrito por la propia Isa como un momento de reconciliación y cercanía. «La procesión fue súper bonita. Estuvimos recuperando el tiempo, aunque el cariño siempre ha estado ahí», explicaba, poniendo de relieve que, a pesar de los periodos de alejamiento, existen vínculos que permanecen intactos.

Este acercamiento contrasta con la complejidad de su relación con Isabel Pantoja, evidenciando que la influencer se encuentra en un proceso personal en el que selecciona cuidadosamente los pasos que decide dar.

La entrevista de Chabelita en ¡De Viernes! se presenta como un nuevo capítulo en la historia de una de las sagas familiares más mediáticas de la crónica social. Sus palabras son importantes para entender cómo se siente, pero también para comprender por qué, de momento, no tiene contacto con su madre.