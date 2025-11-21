De Viernes vuelve pisando fuerte. El popular programa de prime time sigue eligiendo a los miembros de la familia Pantoja para dar forma a sus programas. Hace unos días, los espectadores de Telecinco tuvieron la oportunidad de ver una nueva entrevista de Kiko Rivera en la cadena. Pero, ahora, la protagonista será Isa Pantoja, su hermana. Y es que, la joven está dispuesta a responder a todo lo que ha contado el DJ, que no ha sido poco. Unas declaraciones muy contundentes que han acaparado los principales titulares de nuestro país.

«Hice algo que no me perdonaré, jamás en la vida. Pero, es que mi hermana tampoco ha sido Santa Teresa de Calcuta», comentaba Kiko Rivera en su entrevista. Unas palabras con las que dejaba a Isa Pantoja en una posición bastante comprometida. Por ello, este viernes, 21 de noviembre, y con el objetivo de limpiar su imagen frente a lo dicho, la colaboradora se sentará en el plató de Telecinco. «La entrevista de Kiko me ha removido muchas cosas y estoy muy sensible», avanza. Una emisión que podremos ver a partir de las 22:00h (hora antes en las islas Canarias).

¿Cuánto dinero va a cobrar Isa Pantoja por su entrevista en ‘De Viernes’?

Durante los últimos meses, poco hemos podido ver a Isa Pantoja en televisión. Tras el fracaso de La familia de la Tele, formato para el que fue fichada como colaboradora, la hija de Isabel Pantoja se ha dedicado al cuidado de sus hijos y a sus proyectos personales. Y es que, ya no tiene la popularidad que tenía antes. Por lo tanto, podría decirse que su caché ya no es el que era. Aunque este es un tema que no ha sido revelado oficialmente.

De hecho, lo que tampoco se sabe es cuánto le habría pagado De Viernes por su entrevista. Y es que, la cadena privada no suele compartir estos datos. Además, tampoco se ha filtrado. Pero, no son pocos los medios de comunicación que citan que el programa de Telecinco suele desembolsar una generosa cantidad de dinero a sus invitados.

¿Cuánto cobró Kiko Rivera por su entrevista en ‘De Viernes’?

Como comentábamos en líneas anteriores, estos datos no suelen ser publicados por el grupo de comunicación. Pues, es un medio privado. Pero, en No somos nadie, el programa de las tardes de Ten, adelantaron que el DJ participaría en el formato de Mediaset España. Una información que fue revelada antes de que el propio programa de Telecinco lo hiciese.

Acostumbrados a filtrar ciertas informaciones de la cadena que una vez fue su hogar, los colaboradores fueron contundentes. De esta manera, revelan que el precio de la exclusiva rondaba entre los 60.000 y 80.000 euros. «El que le ayuda a tomar esa decisión es su psicólogo (…) Me dicen que Kiko ya no sentía nada por ella como mujer desde hace un par de años», adelantaba Belén Esteban. «Con su hermana quiere hacer las paces, pero con su madre, nada», agregó.