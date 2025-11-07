¿Cuánto dinero habría cobrado Kiko Rivera por su entrevista en ‘De Viernes’?

Han pasado cinco años desde que Kiko Rivera no pisa un plató de Telecinco, aunque en este tiempo sí que se ha sentado en programas como La Resistencia, José Mota o incluso Land Rober, de la televisión autonómica de Galicia. Tras la recordada Herencia envenenada, los programas en los que dinamitó la relación con su madre Isabel Pantoja, el DJ decidía no volver a hablar de su vida, aunque en ese tiempo hizo excepciones para protagonizar exclusivas en revistas. Ahora, tras anunciar su separación de Irene Rosales, se sentará en ¡De Viernes! y se llevará una más que jugosa cantidad de dinero.

Tal y como se ha podido ver, el DJ será entrevistado por Santi Acosta en su propia casa, un escenario completamente nuevo, ya que el programa suele realizar sus conocidos Scoop, en un plató distinto al que se realiza el programa. Si la negociación ha sido como con otros personajes que ya han pasado por el espacio del corazón, esta semana se emitirá una entrevista grabada, dejando para el viernes 14 de noviembre una posible visita al plató en directo y respondiendo a las preguntas de los colaboradores allí presentes.

Kiko Rivera es siempre un personaje interesante y por el que los programas se rifan. Los que le hemos entrevistado sabemos perfectamente que el sevillano es una auténtica máquina de lanzar titulares, lo que es garantía de repercusión y de grandes audiencias.

Además de su divorcio, el interés de Rivera está siempre centrado en la relación con su madre y su hermana, que desde hace años está rota con las dos. Con esta ruptura se abre la puerta a que haya opción a un acercamiento familiar.

Belén Esteban desvela el dineral que cobrará Kiko Rivera

Desde No somos nadie, el programa de las tardes de Ten, ya adelantaron hace días que el hijo de la tonadillera sería el invitado estrella de esta semana. Acostumbrados a reventar exclusivas de Telecinco a modo de venganza por la cancelación de Sálvame, Matamoros, Patiño y compañía están especializados en adelantar cada movimiento de la cadena de Fuencarral, o como ellos la han bautizado: ‘La cadena de enfrente’.

La colaboradora aseguraba que el precio de la exclusiva está rondando entre los 60.000 y 80.000 euros, cantidad habituales de las que se habla que ofrece el programa de Telecinco. El de Santi Acosta y Bea Archidona es el único programa del corazón que ahora mismo paga estas cantidades tan grandes, superando por mucho a Viernes Deluxe, que manejaba presupuestos mucho más bajos.

Por si no fuera suficiente, Esteban también destroza parte del contenido que se verá esta noche en televisión, contando lo que Rivera dirá sobre su separación: «El que le ayuda a tomar esa decisión es su psicólogo (…) Me dicen que Kiko ya no sentía nada por ella como mujer desde hace un par de años», asegura.

Según La Patrona, también habrá tiempo para hablar de su familia, desvelando que no tiene intención de arreglar la situación con Isabel Pantoja. «Con su hermana quiere hacer las paces, pero con su madre, nada», asegura.