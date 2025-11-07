‘De Viernes’ confirma a sus invitados para hoy, viernes 7 de noviembre

No es ningún secreto que De Viernes, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Telecinco. Y siendo honestos, no es para menos. Si hay algo que caracteriza al equipo capitaneado por Santi Acosta y Bea Archidona hacen un trabajo verdaderamente excepcional para tratar de conseguir los testimonios más buscados en la prensa del corazón. Un claro ejemplo lo encontramos en la entrega de la semana pasada, en la que contaron con la visita de Lydia Lozano, Gloria Camila Ortega, Jorge González y Álvaro Molina, el que fuese promotor del dúo musical Andy y Lucas. Así pues, es el momento más que perfecto para conocer la lista completa de invitados de De Viernes, programa presentado por Santi Acosta y Bea Archidona en Telecinco, para hoy, viernes 7 de noviembre.

Kiko Rivera

Durante toda la semana, diversos programas de Telecinco han ido compartiendo pinceladas de la entrevista del hijo de Isabel Pantoja con Santi Acosta. Tras haber pasado varios años alejado de las cámaras, en este scoop, el DJ abre por primera vez las puertas de su nueva casa. Entre los titulares que ha compartido el programa que se emite cada viernes, hay uno que ha llamado especialmente la atención: «La persona que más me ha decepcionado en estos años alejado de la tele es mi madre (…) No perdono que no haya sabido estar a la altura como abuela», ha reconocido.

Por si fuera poco, en esta entrevista, Kiko Rivera se pronunciará sobre diversas cuestiones que tienen relación con su ruptura con Irene Rosales: «Mi matrimonio se ha desgastado hasta el punto de que parecíamos compañeros de piso». Todo ello mientras ha reconocido a Santi Acosta las diversas infidelidades que ha habido durante su matrimonio con la sevillana: «No me siento orgulloso de haberle sido infiel, pero Irene me ha perdonado».

Además, en este scoop, el DJ se ha pronunciado sobre Guillermo, la nueva ilusión de su ex mujer, así como si ha encontrado el amor tras su relación con Irene. Pero no todo queda ahí, puesto que en esta entrevista, Rivera se ha pronunciado sobre la relación inexistente que tiene con su hermana Isa Pantoja. «Cuando nació su hijo no tuve el valor de levantar el teléfono», ha reconocido.

Jessica Bueno

Tras la emisión de la entrevista de su ex pareja y padre de su primer hijo, Jessica Bueno se sentará en el plató de De Viernes para conceder su primera entrevista tras su medalla de plata en Supervivientes All Stars. La andaluza se sincerará como nunca sobre cómo ha sido regresar a los Cayos Cochinos de Honduras y, como no podía ser de otra manera, se pronunciará sobre las declaraciones de Kiko Rivera en ese mismo programa, pero también dará detalles de cómo ha avanzado su complicado proceso judicial con Jota Peleteiro, su ex marido.

No te pierdas la nueva entrega de De Viernes, programa presentado por Bea Archidona y Santi Acosta, esta noche, a partir de las 22:00 horas, en Telecinco.