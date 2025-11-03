Gloria Camila, contundente contra Tamara, la hermana de Michu: «Me hace gracia que diga que… «

A principios de julio de este año, la prensa rosa quedó consternada al conocer la noticia de la muerte de Michu, la que fuese pareja de José Fernando Ortega y madre de su hija Rocío. Lo que nadie esperaba es que su fallecimiento fuese a desatar una enorme polémica entre la familia de la gaditana y la del padre de su hija. De hecho, tanto la madre como la hermana de Michu han cargado contra la familia de Ortega Cano en numerosas ocasiones, pero siempre en platós de televisión. Tras haber regresado de los Cayos Cochinos de Honduras y tras haberse dado a conocer las últimas voluntades de Michu, Gloria Camila se ha sincerado en De Viernes. Entre otras cuestiones, la ex concursante de Supervivientes All Stars ha desvelado cómo se están organizando para cuidar a su sobrina Rocío: «Nos vamos a encargar todos». Así pues, no solamente ella se encargará de la pequeña.

Como ella misma lo ha reconocido, lo hará, mano a mano, con Ortega Cano, José Fernando y el resto de la familia paterna de la niña: «Ahora mismo me estoy encargando yo, pero tengo la ayuda de mi prima Rocío, mis tíos…», ha explicado durante su entrevista en De Viernes. Por si fuera poco, la hija de Rocío Jurado quiso ir mucho más allá: «Ha pasado a ser mi prioridad y la de todos. Nuestra intención es que la niña esté increíble, que no le falte de nada». Respecto a la ‘debilidad’ que siente por su padre, Gloria Camila se sinceró: «He estado con él desde que falleció mi madre. Intento facilitar las cosas, entender, empatizar y, además, soy muy familiar». De ahí que ella busque «hacer más fácil el proceso» tanto para ellos como, sobre todo, para la pequeña Rocío: «Estamos para hacer más amena la vida de los que queremos y esa niña necesita estabilidad».

Gloria Camila, respecto a las críticas de la familia de Michu: «Poco puedo decir»

Tras la muerte de Michu, tanto la madre como la hermana de la fallecida han aparecido en numerosos platós de televisión para cargar contra Gloria Camila y su familia. Durante su entrevista en De Viernes, y tras haber regresado de su aventura en Honduras, la hija de Rocío Jurado se ha pronunciado: «Poco puedo decir».

Entre las declaraciones que ha hecho Tamara durante el paso de Gloria Camila en Supervivientes All Stars, el equipo de De Viernes recordó las siguientes: «Me hace gracia que diga que le duele que hable de su hermana cuando la primera que le faltó el respeto a su hermana fue ella». La tía de Rocío Flores, al escucharla, se mostró contundente: «Yo soy una de las pocas que está honrando la memoria de su hermana».

Por si fuera poco, Gloria Camila confesó que su objetivo era tener «una relación cordial» con ellas por el bien de la pequeña Rocío, pero a la vista está que no está siendo posible: «Ha sido faltar un segundo María y han aprovechado para salir en la tele (…) Esa familia ha hablado mal de mi hermano y yo protejo a mi hermano. Él es el único que no ha hablado nunca mal de nadie».