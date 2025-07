El mundo de la prensa del corazón está de luto. Michu, ex pareja de José Fernando Ortega y madre de su hija Rocío, ha fallecido este lunes 7 de julio. El cuerpo sin vida de la joven, que tan sólo tenía 33 años, ha sido encontrado en su domicilio, según ha podido saber los compañeros de SEMANA. Por el momento, no han trascendido las causas de la muerte de la que fuese nuera de José Ortega Cano, pero todo apunta a que podría tratarse de algo relacionado con los problemas de salud que padecía desde hace un tiempo. Recordemos que en 2018 tuvo que ser intervenida como consecuencia de una enfermedad congénita que padece desde su nacimiento. Desde ese momento, ha sido operada en numerosas ocasiones para tratar de retrasar, en la medida de lo posible, un trasplante y tratar de mejorar, en cierta manera, la calidad de vida de la ex cuñada de Gloria Camila.

Como consecuencia de ese problema de corazón, Michu tenía reconocida una discapacidad del 38%, puesto que, debido a su enfermedad, tenía alguna que otra limitación física. La joven de 33 años saltó a la fama cuando se hizo pública su relación sentimental con José Fernando, hijo de Rocío Jurado y José Ortega Cano. Una historia de amor de lo más intensa, pero también compleja y tormentosa, que estuvo repleta de idas y venidas. A pesar de todo, en mayo de 2017 tuvo lugar uno de los días más bonitos de la vida de ambos: dieron la bienvenida a Rocío, su primera y única hija en común. A pesar de que la llegada de la pequeña llenó de felicidad a ambos, lo cierto es que no fue suficiente para que la relación sentimental se consolidase, ni mucho menos. Aunque a principios de 2024 quisieron darse una oportunidad, no lograron que funcionase. Es más, perdieron un segundo bebé que esperaban.

Su relación sentimental estuvo constantemente expuesta a nivel mediático, sobre todo cuando se trataba de sus constantes altibajos sentimentales. A pesar de todo, la noticia del repentino fallecimiento de Michu -cuyo nombre real era María Jesús Rodríguez- no solamente habrá dejado completamente descolocados a sus familiares y amigos, sino también a su ex pareja y su círculo más cercano.

Como no podía ser de otra manera, tal y como han podido confirmar los compañeros de SEMANA, la familia está a la espera de poder esclarecer los hechos y tratar de confirmar la causa de la muerte. Aun así, la consternación y la sorpresa han sido tales que va a ser difícil digerir una noticia de semejantes características.

No solamente por su corta edad, ya que nos ha dejado con tan sólo 33 años, sino que Michu ha dejado atrás a la pequeña Rocío que, desde su nacimiento, se convirtió en lo más importante de su vida. Sin duda, estamos ante una triste y dura pérdida que va a generar muchísima conmoción en el mundo del corazón. Descanse en paz.