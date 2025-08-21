Llull recibe un homenaje de leyenda en el Movistar Arena de Madrid antes del España-Alemania

Sergio Llull recibió un homenaje a la altura de su leyenda antes del partido amistoso entre España y Alemania previo al Eurobasket 2025. El capitán del Real Madrid tuvo un merecido reconocimiento en su casa, el Movistar Arena, por parte de la Federación Española de Baloncesto después de anunciar su retirada de la selección el pasado 26 de mayo tras 173 encuentros como internacional y siete medallas.

«Pisando el campo me dan ganas de ponerme las zapatillas y ponerme a jugar, pero hoy no va a poder ser. Gracias a la FEB por permitirme despedir de la afición, nos habéis acompañado durante muchísimos años. Ha sido un orgullo y un auténtico privilegio defender la camiseta de la selección verano tras verano. Deseo mucha suerte al equipo, estoy seguro de que lo vais a dar todo. Sabéis los valores y la responsabilidad que conlleva vestir esta camiseta. Estaré orgulloso cuando acabe el campeonato como un aficionado más», dijo Llull.

Acompañado de su mujer, sus hijas y sus padres, Llull recibió un emocionante homenaje que comenzó por un repaso de sus mejores momentos con la selección, mientras contemplaba enfrente de él los cuatro trofeos de campeón del Eurobasket (2009, 2011, 2015 y 2022). Acto seguido, la presidenta de la FEB, Elisa Aguilar, le hizo entrega de una camiseta especial con la referencia de sus 173 internacionalidades y por último posó junto a todos los jugadores de España y el cuerpo técnico encabezado por Sergio Scariolo.

Su legendaria trayectoria vivió su broche de oro este jueves antes del duelo de campeonas de Europa y del mundo entre España y Alemania. Además de su excepcional calidad como jugador, Llull siempre ha hecho gala de un extraordinario carácter ganador y una energía en pista que contagiaba a todo el grupo. A ello, se suma su liderazgo fuera de la pista, algo que mantendrá en el Real Madrid en su segundo año como capitán tras la retirada de Rudy Fernández.

Llull es una pieza clave en los éxitos recientes de la selección española y este jueves ha recibido un último reconocimiento por parte de todo el baloncesto español y de su afición en el Palacio de los Deportes, donde a partir de octubre jugará su temporada número 20 en el Real Madrid. España sigue fogueándose para el Eurobasket con este quinto amistoso de la ‘Gira Imperium Nostrum’, el último en nuestro país antes de poner fin a la preparación el sábado en Colonia, también ante Alemania.

Merecido homenaje a Llull

El de Mahón se reencontró con algunos de sus ex compañeros en la selección española como los hermanos Hernangómez, Willy y Juancho, Darío Brizuela, Jaime Pradilla, Santi Aldama, Joel Parra o Xabi López Arostegui y también con el seleccionador Scariolo, quien le entrenará a partir de la próxima temporada en el Real Madrid. El Movistar Arena será el escenario habitual tanto para el italiano como para Llull, que recibió un merecido y emocionante homenaje organizado por la FEB para engrandecer su legado.