La leyenda continúa: Sergio Llull renueva con el Real Madrid otro año y jugará su temporada número 20

La leyenda continúa. Él quería, el club quería y por fin se ha hecho oficial que Sergio Llull renueva un año más por el Real Madrid, por lo que jugará su temporada número 20 con el equipo blanco. Un mito del baloncesto español que seguirá siendo el capitán de un barco reformado de arriba a abajo después de realizar una de sus campañas más brutales individualmente. Acababa de ganar novena Liga a sus 37 años y tanto él como la afición madridista tenía claro de que a un nivel tan alto aún no estaba para retirarse.

Sí que dijo adiós a la selección española, un paso clave para enlazar otra renovación con el Real Madrid, centrándose al 100% en quizá su última aventura con el equipo blanco. Serán 20 temporadas la del increíble Llull, aunque al poner un pie sobre la cancha de Murcia el pasado 21 de septiembre de 2024 en la semifinal de la Supercopa de España contra el Barcelona ya se convirtió en el jugador más longevo de la historia del club.

Capitán Llull se reencontrará en el banquillo con el hombre que durante más de una década fue su seleccionador en España, Sergio Scariolo, y volverá a ser el encargado de liderar una transición que comenzó con el adiós de los Rudy Fernández y Sergio Rodríguez (ahora director deportivo de la sección) y que continúa con la adaptación de los Andrés Feliz, Theo Maledon, entre otros, a los actuales jugadores capitales del vestuario, Facundo Campazzo, Mario Hezonja y Walter Tavares.

En la temporada pasada, Llull promedió 8,2 puntos por partido de la fase regular de la Liga Endesa y 10,1 en los play off, siendo decisivo en la segunda final ante el Valencia Basket con la canasta que forzó la prórroga en el Movistar Arena. Aquella acción allanó el camino del Real Madrid hacia un título que levantó en la Fonteta sin necesidad de un cuarto encuentro.

Llull tenía claro que quería renovar. Así lo remarcó varias veces preguntado por un grupo reducido de medios de comunicación en el Ayuntamiento de Madrid durante la celebración de la Liga, entre los que se encontraba OKDIARIO, y finalmente se ha demostrado que lo tenía muy encaminado con el Real Madrid.

«No hemos hablado todavía y no tengo prisa. Quiero seguir jugando, espero que el club quiera que yo siga aquí e imagino que tendrán ahora que mirar nuevos fichajes, altas y bajas como siempre. Tengo el teléfono con sonido, no hay prisa y seguro que nos entenderemos. Aunque sea verano, hay que tenerlo con sonido… si nadie me dice nada, llamaré yo, pero no creo que haya problema. Siempre nos hemos entendido y seguro que nos entendemos otra vez», apostilló el pasado 27 de junio. Unos días después, se cierra su renovación.

Se esperan más salidas en la sección de baloncesto, pero ya ha quedado confirmado que la de Llull no será una de ellas. Anunciadas las de Serge Ibaka (finaliza contrato), Eli John Ndiaye (NBA) y Dzanan Musa (Dubái BC) no se esperan demasiadas más en Valdebebas, aunque nunca hay que descartar que la Liga estadounidense pesque en el equipo de Scariolo, como ya hizo a finales del pasado verano con Guerschon Yabusele, una baja que supuso un auténtico roto en una demarcación como la del 4 para la que aún se busca un efectivo.

Comunicado oficial del Real Madrid

El Real Madrid C. F. ha alcanzado un acuerdo con Sergio Llull para la ampliación del contrato de nuestro capitán, por el que queda vinculado al club durante la próxima temporada 2025-2026.

Sergio Llull es el jugador que más temporadas ha vestido la camiseta del Real Madrid en toda la historia del club, con un total de 19. Desde su llegada en 2007, ha ganado 29 títulos: 3 Copas de Europa, 1 Copa Intercontinental, 9 Ligas, 7 Copas del Rey y 9 Supercopas de España.

Nuestro capitán jugará un año más en el Real Madrid, prolongando así una de las trayectorias más brillantes del baloncesto europeo.