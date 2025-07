Scariolo vuelve al Real Madrid 23 años después y firma hasta 2028

El Real Madrid ha hecho oficial que Sergio Scariolo será su entrenador la próxima temporada. Nueva tarde llena de anuncios en la sección de baloncesto. Justo después de comunicar que Chus Mateo deja el banquillo el club blanco ha comunicado la llegada del técnico italiano, actual seleccionador de España. Dejará la selección después del Eurobasket 2025 (27 de agosto a 14 de septiembre) y volverá 23 años después para ponerse al frente del equipo madridista.

La llegada de Scariolo era un secreto a voces, más si cabe tras anunciar este miércoles su adiós a la selección española después del torneo que disputará en Limasol (Chipre) durante la fase de grupos y, si pasa, en Riga (Letonia) las eliminatorias. El italiano vivirá un verano ajetreado entre la preparación del Eurobasket (España se concentra el próximo 28 de julio y jugará seis partidos amistosos) y el mercado de fichajes del Real Madrid, labor principal de un Sergio Rodríguez que tendrá en cuenta la opinión de su ex seleccionador.

Scariolo firma por tres temporadas y vuelve más de dos décadas después de su primera etapa en el banquillo más exigente de Europa. Por delante tiene un exigente listón que deja Chus Mateo. El entrenador madrileño se va después de ganar seis títulos (2 Ligas, 2 Supercopas, 1 Euroliga y 1 Copa del Rey) y habiendo llevado a la plantilla a su mejor versión justo en la recta final de curso. El italiano tiene ante sí de volver a hacer al Real Madrid dominador del viejo continente, el principal lunar de su antecesor en las dos últimas campañas.

El equipo blanco perdió la corona europea con su derrota en la final de la Euroliga de 2024 ante Panathinaikos y no sólo no la recuperó esta temporada, sino que se quedó fuera de la Final Four de la Euroliga y tuvo que pasar por el play in al clasificar en séptimo lugar. Los altibajos en la fase regular condenaron a Chus Mateo, que posteriormente caería en cuartos contra Olympiacos. A los play off de la ACB llegó sentenciado y no le ha servido levantar la Liga Endesa con holgura frente al Valencia Basket.

La directiva madridista ve en Scariolo ese entrenador reputado y de prestigio mundial para llevar al Real Madrid donde se merece ante un panorama complicado por la creciente de los equipos griegos y del campeón Fenerbahce, que saldrán aún más reforzados de este mercado de fichajes. El italiano asesorará al Chacho en dicha parcela para acertar con las llegadas a diferencia del verano e invierno pasados.

Comunicado del Real Madrid sobre Scariolo

«El Real Madrid C. F. comunica que Sergio Scariolo será el entrenador de nuestro equipo de baloncesto durante las próximas tres temporadas, hasta el 30 de junio de 2028.

Sergio Scariolo dirigirá al Real Madrid tras la participación de la selección española de baloncesto en el Eurobasket de Chipre, Finlandia, Polonia y Letonia.

Sergio Scariolo, uno de los entrenadores más prestigiosos del baloncesto mundial, llega al Real Madrid tras una trayectoria brillante al frente de la selección española, donde se ha convertido en el entrenador más laureado de su historia, con un total de ocho medallas: 5 de oro (Copa del Mundo 2019, Eurobasket 2009, Eurobasket 2011, Eurobasket 2015 y Eurobasket 2022), 1 de plata (Juegos Olímpicos de Londres 2012) y 2 de bronce (Juegos Olímpicos de Río 2016 y Eurobasket 2017).

Campeón de la NBA como entrenador asistente con los Toronto Raptors en la temporada 2018-19, cuenta en su palmarés europeo a nivel de clubes con 8 títulos: 2 Ligas ACB, una de ellas con el Real Madrid (1999-2000) y otra con el Unicaja; 1 Liga italiana con el Scavolini; 2 Copas del Rey en España, una con el Tau Cerámica y otra con Unicaja; y 1 Eurocup y 2 Supercopas de Italia con la Virtus de Bolonia».