Scariolo: «Compatibilizar un club con la selección en verano no sería un problema, peores cosas he hecho»

Sergio Scariolo dejará la selección española tras el Eurobasket 2025. Así lo anunció Elisa Aguilar, presidenta de la Federación Española de Baloncesto, después de que el seleccionador comunicase su lista de 15 jugadores para el torneo. El italiano también habló de su «decisión», asegurando que la tomó «hace dos días», coincidiendo con el momento en el que el Real Madrid le comunicó a Chus Mateo que no continuará en el banquillo la próxima temporada.

Scariolo dijo que la «decisión» la tomó «hace dos días». «La FEB fue consciente de la realidad. No corriendo detrás de los rumores y las estupideces que podían entrar o salir en los distintos medios. Cuando he llegado a la conclusión y he llegado en poco tiempo por respeto a todo el mundo no sólo hay que mantener informado de lo que uno piensa sino de lo que decide. Fue el lunes por la noche. Las razones ya tendremos tiempo, maneras y ocasión para poderlas comentar. Es suficiente noticia el hecho en sí», añadió.

«Tengo muy clara una cosa. En el momento que he hablado con Elisa y le he dicho que si consideran oportuno acelerar y anticipar el proceso de recambio generacional en el entrenador estaba totalmente a disposición de la Federación. Me ha dicho en un segundo y medio que ni se lo planteaba. Ha sido mi casa y mi familia durante tantos años. Quiero seguir haciendo mi labor lo mejor posible hasta el último día. Si en un tiempo corto se tendrá que compatibilizar con un club peores cosas he hecho», afirmó, negando un conflicto con la FEB y con Aguilar.

«Cuando tengamos las ideas claras y digiramos las cosas (sobre su futuro). Hay temporadas que he sentido que como equipo con menos armas y talento hemos podido hacer una labor en proporción mejor que en años que hemos ganado cosas. Quizá el último, fue el más inesperado de todos (Eurobasket 2022). El primer Mundial, el Europeo de Francia… Como jugadores he tenido la suerte de tener dentro del equipo una batería de líderes, cada uno en una faceta», añadió.

Scariolo y la ausencia de Garuba

También explicó la ausencia de Usman Garuba, jugador del Real Madrid que no estará por «motivos físicos y personales». Sí que estará el canterano Eli John Ndiaye. «En cuanto terminó la temporada me dijo que tenía que recuperar cosas que ha arrastrado durante el año y el bebé que nacería justo durante el campeonato su primera hija, es un momento especial y emotivo. Cuando pasó esto durante un campeonato hace años tampoco fue cómodo para todo el mundo. Decisión suya que hay que respetar», zanjó.