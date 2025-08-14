Mastantuono pone la guinda en el Real Madrid

Pocas personas podrán decir que en el día de su 18 cumpleaños son presentadas como nuevo jugador del Real Madrid. Esto le sucederá a Franco Mastantuono, que este 14 de agosto está de celebración y lo hará viviendo su primer día como madridista de pleno derecho. Lleva semanas sabiendo que jugará en el club de las 15 Copas de Europa, pero hasta este momento la entidad madridista ha preferido esperar para presentarlo, evitando así cualquier tipo de sanción de la FIFA.

Mastantuono aterrizó en la capital de España el pasado fin de semana, pero ha estado trabajando en solitario y fuera de Valdebebas bajo la supervisión de los preparadores del Real Madrid. El próximo viernes será la primera vez que se vista de corto y entrene junto a sus compañeros y a las órdenes de Xabi Alonso.

Mastantuono llega al Real Madrid con galones. La idea de Xabi Alonso es que contra Osasuna, el próximo martes, tenga minutos. Y, con el paso de las semanas, comience a tener un papel mucho más protagonista. En la entidad madridista están seguros de que no tardará en adaptarse al fútbol europeo y al conjunto blanco, por lo que el plan es que empiece a sumar desde el primer minuto.

En el Real Madrid están convencidos de que con la llegada de Mastantuono han asegurado a una perla destinada a marcar una era en el fútbol mundial durante la próxima década, junto a talentos como Lamine Yamal. En este proceso, Juni Calafat ha sido determinante: una vez más, realizó un trabajo impecable para adelantarse a los grandes clubes europeos que también lo pretendían, especialmente el PSG. El club blanco considera que se ha hecho con un futbolista generacional, llamado a ser protagonista del fútbol internacional en los próximos años.

Mastantuono pone la guinda a un mercado de fichajes importante para el Real Madrid. El argentino completa una renovación a la que también se unieron Trent Alexander-Arnold, Huijsen y Álvaro Carreras.

Un seguimiento que viene de lejos

El Real Madrid lleva varios años siguiendo a Mastantuono. De hecho, empezaron a observarle con mucha atención durante la celebración del Mundial Sub-17 que se disputó en Indonesia entre noviembre y diciembre de 2023. Los emisarios madridistas que acudieron al torneo apuntaron varios nombres como el de Paris Brunner o Claudio Echeverri, que ya es nuevo jugador del Manchester City, pero también se fijaron en un joven mediocentro argentino, más pequeño que la mayoría de sus compañeros, que no fue titular por los problemas físicos que sufrió meses antes, pero sí participó en todos los partidos menos en el tercer y cuarto puesto.

Mastantuono es un centrocampista ofensivo zurdo llamado a marcar una época. A sus 18 años recién cumplidos ha demostrado que tiene muy buena llegada desde atrás y facilidad para finalizar. Es capaz de imprimir velocidad al juego y de romper líneas de presión. Además, tiene un gran golpeo. De hecho, uno de sus puntos fuertes son los lanzamientos de falta, como demostró haciendo un golazo a Boca Juniors. También, los ojeadores del Real Madrid siempre han destacado su fortaleza mental, impropia para un jugador tan sumamente joven. Tiene muchísima personalidad, algo que no duda en demostrar en el terreno de juego.