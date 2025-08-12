Rodrygo deja claro su deseo de seguir en el Real Madrid: «Que empiece 25/26»

Rodrygo Goes fue suplente ante el Tirol en el amistoso que los hombres de Xabi Alonso en Austria, pero en la media hora en la que estuvo sobre el césped aprovechó una asistencia de Mbappé para hacer el cuarto gol del Real Madrid. Tras este tanto, el brasileño puso el siguiente mensaje en las redes sociales acompañadas de cuatro fotos del encuentro y un corazón blanco: «Que empiece 25/26».

Este gol y este mensaje llega en medio los rumores que hay sobre su futuro, pero Rodrygo ha querido dejar claro con este mensaje que su intención es seguir en el Real Madrid. A pesar del ruido y de lo mucho que se dice y escribe, el brasileño tiene claro que quiere continuar vistiendo de blanco con la intención de continuar siendo importante y ganarse la confianza de Xabi Alonso.



No obstante, las próximas semanas serán decisivas para el brasileño: si ve que ante Osasuna su situación no mejora con respecto al Mundial de Clubes -donde tuvo un papel totalmente secundario tras ser titular en el debut-, podría acelerar su salida en los últimos días de mercado.

Rodrygo siempre ha tenido claro que dejará el Real Madrid cuando sienta que ya no es protagonista. El final de la pasada temporada y el Mundial no fueron sencillos, pero el brasileño afrontó esta pretemporada con aires renovados. Tras el Mundial, Xabi Alonso no habló con él sobre su futuro, pero sí le dejó claro que la decisión tomada durante la competición en Estados Unidos respondía únicamente a ese torneo, por lo que ahora todo empieza, supuestamente, desde cero. Veremos como transcurren las próximas semanas, pero lo que es una evidencia es que si en Valdebebas el único culebrón que resiste es el del delantero carioca.

Un gol 161 días después

Rodrygo Goes volvió a marcar un gol con la camiseta del Real Madrid 161 días después en el amistoso de pretemporada del equipo blanco contra el WSG Tirol en Austria. Xabi Alonso sacó al delantero brasileño en el minuto 62 de partido por Vinicius y en el 81 hizo el 0-4 final aprovechando una gran asistencia de Kylian Mbappé.