Rodrygo vuelve a marcar con el Real Madrid… ¡161 días después!

Rodrygo Goes volvió a marcar un gol con la camiseta del Real Madrid 161 días después en el amistoso de pretemporada del equipo blanco contra el WSG Tirol en Austria. Xabi Alonso sacó al delantero brasileño en el minuto 62 de partido por Vinicius y en el 81 hizo el 0-4 final aprovechando una gran asistencia de Kylian Mbappé.

El atacante brasileño, en mitad de los rumores que hablan de su posible salida del Real Madrid, no marcaba un gol con el conjunto blanco desde el pasado 4 de marzo en la ida de los octavos de final de la Champions League contra el Atlético de Madrid en el Santiago Bernabéu.

El final de temporada de Rodrygo no fue nada positivo y desde primeros de marzo no había logrado meter ningún gol. Tampoco en el Mundial de Clubes logró mojar. No cuenta como gol oficial este en Austria contra el Tirol, pero al menos le ha servido al brasileño para volver a coger confianza.

Un gol 161 días después que a Rodrygo le ha servido para demostrar que sigue teniendo mucha calidad en sus botas. Y sobre todo gol, después de muchos meses sin poder celebrarlo. Sus compañeros le abrazaron y le arroparon en la celebración. El brasileño sonrió y celebró su gran tanto.

Un gol que Rodrygo marcó tras recibir un gran pase de Mbappé dentro del área. El atacante madridista jugó algo más de media hora tras salir al campo como suplente por Vinicius. Aprovechó su oportunidad con un gran gol, mientras los equipos que puedan estar interesados en él le observan atentamente.