Alineación del Real Madrid contra el WSG Tirol: Carreras debuta; Ceballos y Brahim son titulares

La alineación del Real Madrid para disputar el amistoso que mide en Innsbruck a los blancos con el WSG Tirol tiene como gran novedad la presencia de Ceballos en el centro del campo, de Brahim en el ataque y debuta Álvaro Carreras. Además, en el que será el primer y último test de pretemporada para los madridistas, Xabi Alonso se decanta por el sistema 4-3-3.

Courtois es el portero del Real Madrid ante el WSG Tirol. En defensa, Xabi Alonso apuesta por Trente, Militao, Huijsen, Álvaro Carreras. En el centro del campo juegan Tchouaméni, Arda Güler y Ceballos, mientras que el ataque es cosa de Brahim, Vinicius y Mbappé.

Para este encuentro, Xabi Alonso no puede contar con Valverde, que sufre una sobrecarga que le ha dejado en la capital española recuperándose. Su presencia para el debut liguero contra Osasuna no corre peligro. Tampoco estarán Camavinga, Mendy, Bellingham y Endrick. Por otro lado, se espera que Thiago Pitarch tenga minutos; el canterano está siendo una de las sensaciones de la pretemporada madridista.

Si bien es cierto que los jugadores del Real Madrid están soportando una importantísima carga de trabajo en Valdebebas, en una pretemporada exprés que deja claro -en una demostración de que la salud de los futbolistas importa poco o nada para la Liga de Javier Tebas- que el descanso es mínimo, este partido servirá a Xabi Alonso y a sus jugadores para poner en práctica muchos de los conceptos trabajados durante estas semanas y dos días de preparación.

El WSG Tirol, por su parte, llega a este encuentro como líder de la Bundesliga austriaca tras dos jornadas disputadas, contando por victorias los dos partidos que ha jugado hasta la fecha frente a Hartberg y LASK.

