WSG Tirol vs Real Madrid en directo online | Partido amistoso de pretemporada en vivo hoy
Sigue en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del WSG Tirol - Real Madrid de pretemporada
El Real Madrid buscará en Austria cerrar su pretemporada con victoria
El Real Madrid debutará en la Liga dentro de una semana contra Osasuna en el Santiago Bernabéu
Dónde juega el Real Madrid hoy
Este apasionante WSG Tirol – Real Madrid amistoso de pretemporada se jugará en el Estadio Tivoli Neu.
Horario y a qué hora es el Real Madrid hoy
Queda algo más de media hora para que comience este WSG Tirol – Real Madrid, que fue fijado en el horario de las 19:00 horas, una menos en las Islas Canarias.
Contra quién juega el Real Madrid hoy
Recordamos que este partido amistoso del Real Madrid de pretemporada será frente al WSG Tirol y el encuentro se disputará en Austria.
Real Madrid hoy: dónde ver el partido amistoso contra el WSG Tirol
Recordamos que este partidazo de pretemporada WSG Tirol – Real Madrid se podrá ver en directo por televisión a través de La1 y del canal oficial del club de Chamartín.
Alineación del Real Madrid hoy
Ya conocemos el once de Xabi Alonso para intentar buscar la victoria frente al cuadro austríaco. Esta es la alineación oficial del Real Madrid hoy contra el WSG Tirol: Courtois; Trent, Huijsen, Militao, Carreras; Tchouaméni, Arda Güler, Ceballos; Brahim, Vinicius y Mbappé.
Una horita
Falta apenas una hora para que arranque este apasionante WSG Tirol – Real Madrid de pretemporada. En breves momentos comentaremos las alineaciones de ambos conjuntos.
El Real Madrid se enfrenta al WSG Tirol en el partido que corresponde a un amistoso de pretemporada que se disputará en el Tivoli Neu, en Austria. Los pupilos de Xabi Alonso buscarán volverse a la capital de España con un triunfo y así llegar con grandes sensaciones al inicio liguero, que será el próximo martes contra Osasuna en el Santiago Bernabéu. En la web de DIARIO MADRIDISTA te contamos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de este WSG Tirol – Real Madrid.
WSG Tirol – Real Madrid, en directo
La pretemporada
La pretemporada del Real Madrid ha tenido bastante polémica, ya que hay que recordar que el club madridista ha tenido una pugna importante con la Liga debido al poco tiempo de descanso que han tenido tras jugar el Mundial de Clubes 2025. Los de Xabi Alonso cayeron en las semifinales, por lo que llegaron prácticamente a los últimos días de competición en Estados Unidos y tras el torneo los futbolistas tuvieron unas vacaciones. Eso sí, en el regreso no han tenido el mismo tiempo y mismas condiciones que el resto de equipos españoles, pero a Javier Tebas le ha importado poco y no ha movido el duelo de los de Concha Espina contra Osasuna.
Un nuevo proyecto
Al acabar el Mundial de Clubes Xabi Alonso advirtió que ese no era su punto de arranque, por lo que el nuevo proyecto del Real Madrid con el tolosarra a los mandos de la nave comienza realmente ahora con el inicio del curso. Después de una pretemporada marcada por el poco tiempo de descanso, ahora los de Concha Espina están a unos días de arrancar oficialmente la temporada, por lo que llega el momento de la verdad para ellos y quieren certificar una victoria hoy contra el WSG Tirol.
Partido de pretemporada
¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto de todo lo que suceda en este WSG Tirol – Real Madrid que corresponde a un partido amistoso de pretemporada. El Tivoli Neu ya está listo para recibir a uno de los mejores equipos del mundo que cierra su preparación antes de debutar el próximo martes en la Liga contra Osasuna, un choque que se celebrará en el Santiago Bernabéu y que servirá para dar el pistoletazo de salida oficial para esta nueva era con Xabi Alonso en el banquillo.
La convocatoria del Real Madrid
Xabi Alonso convocó a varios futbolistas del filial para afrontar este último partido amistoso y Fede Valverde no entró en la lista por lesión. La convocatoria del Real Madrid.