Así fueron los goles del Real Madrid contra el WSG Tirol en pretemporada

El Real Madrid comenzó pronto mandando en su primer amistoso de pretemporada contra el WSG Tirol con un tempranero gol de Militao de cabeza tras un centro al área. Dos minutos después, Kylian Mbappé no falló a su cita con el gol con un buen remate a portería que puso el 0-2 antes del primer cuarto de hora de encuentro.

Los de Xabi Alonso disputaron en Austria su primer y único amistoso de pretemporada antes de debutar en Liga el próximo martes 19 contra Osasuna en el Santiago Bernabéu. Los blancos salieron con un once muy titular con Carreras y Trent en los laterales, Arda y Ceballos en el medio, y Brahim como sorpresa en ataque. Carvajal, Rodrygo o Gonzalo empezaron como suplentes.

Tardó solamente diez minutos el Real Madrid en marcar su primer gol en Tirol. Brahim Díaz puso un centro perfecto al área y Militao remató como pudo colocando la bola al fondo de la red. Lo celebró el brasileño que poco a poco vuelve a ser el de antes. Vuelve a mojar tras hacerlo también en el amistoso a puerta cerrada ante el Leganés.

Dos minutos después, el Real Madrid hizo el 0-2 y encarriló la victoria. Arda Güler filtró un pase brillante que recibió Mbappé. El delantero francés se giró dentro del área y no falló a su cita con el gol. Los de Xabi Alonso bordaron el fútbol en su primer tiempo en Austria.

Kylian Mbappé también marcó el 0-3 en Tirol en el minuto 58 para hacer su doblete particular. El delantero galo recibió un gran pase filtrado de Tchouaméni, encaró al portero rival, le regateó y marcó a portería vacía. Otro gol más del delantero francés para llegar en plenas condiciones físicas al inicio de Liga dentro de una semana.