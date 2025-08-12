¿Por qué no juega Gonzalo García contra el WSG Tirol?

Gonzalo García es suplente con el primer equipo del Real Madrid desde la llegada de Xabi Alonso al banquillo madridista. El canterano madridista comenzará desde el banquillo el amistoso de pretemporada que medirá a los blancos con el WSG Tirol, ya que el donostiarra se ha decantado por Brahim para formar en el tridente ofensivo junto a Vinicius y Mbappé.

La ausencia del once de Gonzalo es noticia porque es la primera vez que se pierde un partido desde la llegada de Xabi Alonso al banquillo madridista. El delantero fue titular en los seis partidos del Mundial de Clubes, mientras que también formó parte de equipo inicial en el encuentro de entrenamiento que enfrentó a Real Madrid y Leganés el miércoles en Valdebebas.

Gonzalo destacó por encima de todos en el Mundial de Clubes, donde hizo cuatro goles y dio una asistencia. Esto le ha valido para ganarse un hueco en el primer equipo blanco y jugar esta temporada a las órdenes de Xabi Alonso luciendo el dorsal ’16’. Además, la entidad madridista le ha renovado hasta 2030.

El delantero ha renovado con el conjunto blanco hasta el 2030. Con este nuevo contrato, pasa a cobrar 1,75 millones netos, casi 4 brutos. Es decir, lo mismo que cobraban jugadores como Asensio, Nacho, Ceballos o Lucas cuando se incorporaron a la primera plantilla madridista. Y gracias a poder jugar el Mundial de Clubes a las órdenes de Xabi Alonso, también se ha embolsado 200.000 euros. Además, hay que destacar que la entidad madridista ha roto el contrato que tenía con el Castilla para hacerle uno nuevo como jugador del primer equipo.

Gonzalo viajó a Estados Unidos el pasado mes de junio con la seguridad de que no iba a seguir un año más en el Castilla, y con muchos equipos españoles e internacionales siguiéndole la pista. Celta, Getafe y Osasuna, entre otros, estaban pendientes del canterano madridista y aspiraban a hacerse con su cesión. Tras el Mundial de Clubes, el interés de los clubes se multiplicó, pero lo más importante es que Xabi Alonso lo ve como un candidato para quedarse en el primer equipo. El técnico vasco cuenta con él y tendrá minutos en la primera plantilla.