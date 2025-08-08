Oficial: Gonzalo renueva con el Real Madrid hasta 2030

Ya es oficial. Gonzalo García ya es jugador del Real Madrid de pleno derecho. El delantero ha renovado con el conjunto blanco hasta el 2030. Con este nuevo contrato, pasa a cobrar 1,75 millones netos, casi 4 brutos. Es decir, lo mismo que cobraban jugadores como Asensio, Nacho, Ceballos o Lucas cuando se incorporaron a la primera plantilla madridista. Y gracias a poder jugar el Mundial de Clubes a las órdenes de Xabi Alonso, también se ha embolsado 200.000 euros. Además, hay que destacar que la entidad madridista ha roto el contrato que tenía con el Castilla para hacerle uno nuevo como jugador del primer equipo.

Gonzalo viajó a Estados Unidos el pasado mes de junio con la seguridad de que no iba a seguir un año más en el Castilla, y con muchos equipos españoles e internacionales siguiéndole la pista. Celta, Getafe y Osasuna, entre otros, estaban pendientes del canterano madridista y aspiraban a hacerse con su cesión. Tras el Mundial de Clubes, el interés de los clubes se multiplicó, pero lo más importante es que Xabi Alonso lo ve como un candidato para quedarse en el primer equipo. El técnico vasco cuenta con él y tendrá minutos en la primera plantilla.

La comparación con Raúl

«Lo conocía muy bien. He seguido muy de cerca al Castilla y conozco muy bien a sus jugadores. No me está sorprendiendo tanto. Es el típico nueve que me recuerda en muchos aspectos a Raúl: siempre bien colocado y con ética de trabajo. Necesitamos más de él y estamos trabajando para que mejore», dijo Xabi Alonso tras el duelo contra el Salzburgo, donde hizo un auténtico golazo.

Raúl conoce a la perfección a Gonzalo y está muy pendiente de todos sus movimientos. De hecho, tras su debut en el Mundial de Clubes, le mandó un mensaje muy cariñoso. Quién sabe si el Real Madrid ha encontrado a su heredero en la figura de este madrileño.

Comunicado del Real Madrid

El Real Madrid C. F. y Gonzalo García han acordado la ampliación del contrato de nuestro jugador, que queda vinculado al club las próximas cinco temporadas, hasta el 30 de junio de 2030.

Gonzalo García llegó al Real Madrid en 2014 con tan solo 10 años y ha formado parte de nuestra cantera durante diez temporadas, disputando las dos últimas en el Castilla. Debutó con el primer equipo en noviembre de 2023, participando en el título de Liga conquistado esa temporada. En el pasado Mundial de Clubes fue el máximo goleador del torneo y la FIFA lo incluyó en el once ideal.

La pasada temporada, Gonzalo marcó 25 goles con el Castilla, convirtiéndose en el máximo goleador de la Primera Federación desde su creación. Con esa cifra, igualó el mejor registro en fase regular como pichichi del Castilla en el siglo XXI. Además, conquistó con el Juvenil A el triplete en la temporada 2022-2023 (Liga, Copa del Rey y Copa de Campeones) y la Copa del Rey en la 2021-2022.

Gonzalo formará parte a partir de ahora del primer equipo del Real Madrid