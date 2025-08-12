Capitán Carvajal

Dani Carvajal empieza su nueva etapa en el Real Madrid. Después de 13 temporadas, el lateral es el primer capitán del conjunto blanco, tras la salida de Luka Modric. Aunque en las últimas temporadas ha portado en múltiples ocasiones el brazalete, este curso asciende al escalafón más alto. Es el jugador más veterano de la plantilla y estrenará esos galones contra el WSG Tirol este martes.

El jugador del Real Madrid inicia una de sus temporadas más especiales. En el apartado grupal, será el líder del equipo dentro del vestuario. Un liderazgo que ha ido adquiriendo a base de compartir vestuario con los grandes capitanes de la última década, empezando por Casillas, siguiendo especialmente por Sergio Ramos y terminando por Modric.

El carácter competitivo del capitán madridista y su hambre insaciable contagiará al resto de la plantilla, que busca recuperar la hegemonía nacional y continental que perdieron el pasado curso. Carvajal es el único jugador que queda en la plantilla con seis Champions y es, además, el segundo jugador en la historia de la entidad con más títulos –27– sólo superado en uno por Modric.

En el plano personal, se le abre un escenario que también conoce. Primero, porque viene de superar una lesión de larga duración, tras recuperarse de la rotura de los ligamentos cruzado anterior y colateral externo, así como del tendón poplíteo. Tras muchos meses apartado de los terrenos de juego, regresa con plenas garantías, como ya le sucedió en 2021, tras dejar atrás una serie de lesiones que le mermaron en lo físico y anímico.

Entonces resurgió y se vio al mejor Carvajal. Un jugador que cuajó su mejor temporada, siendo uno de los grandes líderes del Real Madrid campeón de Europa y de Liga y de la España que ganó la Eurocopa. Fue, además, su primera presencia en un campeonato continental con la Selección, puesto que se había perdido por lesión los anteriores. Aquel rendimiento le sirvió para ser cuarto en un Balón de Oro para el que había cosechado méritos de sobra.

Carvajal vuelve con brazalete

A diferencia de estos últimos años, Carvajal empieza el curso sin saber si será titular, debido al fichaje de Alexander-Arnold. Esta situación no es nueva para él, puesto que el club ya le fichó competencia en sus comienzos, con Danilo y Odriozola, a los que acabó superando con claridad. Ahora, llega un jugador más joven, con mayor nivel que los anteriores y que teóricamente llega para jugar, aunque será Xabi Alonso quien tendrá que tomar la decisión final.

Lo cierto es que el técnico conoce a la perfección las cualidades del jugador de Leganés, puesto que compartieron vestuario, entre las que destacan, más allá de su calidad y experiencia, la constancia y el instinto de superación constante. Unas características que complicarán, y mucho, al nuevo entrenador del Real Madrid el sentar a su capitán en los momentos importantes.