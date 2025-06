Carvajal lo tiene claro: «Si me sueltan en el campo voy a ir al 100% y sin miedo a meter la pierna»

Dani Carvajal expresó que está a tope y «al 100%» para jugar si Xabi Alonso le da minutos contra la Juventus de Turín el próximo martes en el partido de octavos de final del Mundial de Clubes (21:00 hora española). El lateral derecho del Real Madrid se rompió la rodilla el pasado 5 de octubre en Liga contra el Villarreal y aún no ha reaparecido, pero lleva entrenando con el grupo desde los primeros días en Estados Unidos.

«Yo me conozco y sé que si a mí me sueltan ahí yo voy a dar el 100%. Nada de miedo, a tope. Lo que sí noto es el ritmo de competición, llevo prácticamente dos semanas entrenando con el equipo y quieras que no se nota esa chispa. De miedo a nivel de meter el pie, qué va, eso está superado ya», aseguró Carvajal en la previa del encuentro.

«Deseando estar en el equipo, ya llevo bastantes sesiones entrenando al completo con el equipo y a ver si mañana puedo estar en la convocatoria, sentado en el banquillo y estar disponible para lo que pueda pasar», añadió. «Me lo puse como desafío para cumplir una meta, pero siempre siendo realista y desde la posición que me tocaba. Si te dijese hace mes y medio mi sensación era que no me veía estando aquí y a día de hoy sí que me veo para competir. Estoy contento, no tengo miedo, ningún reparo en meter el pie», insistió.

Sobre su proceso de recuperación, Carvajal dijo: «Si la lesión me llega mucho más joven me hubiese comido mucho más la cabeza, hubiese pensado más en el futuro, en si volver realmente al 100%. Una recuperación muy estable, con objetivos a corto plazo, intentando salir de la rutina de la lesión cuando podía en casa, con la familia, con los niños. Este año no he viajado y he podido hacer un vínculo con ellos espectacular. Hablaba con mi mujer que en este viaje no he echado a nadie tanto de menos como a ellos. Con alegría cada fase que me tocaba superar. Gracias a Dios estoy bien. Estos procesos hasta el año no sueles estar a nivel óptimo. Ojalá mañana esté en la convocatoria y pueda sumar algún minuto».

Carvajal no tiene miedo

Carvajal aseguró que no tiene en cuenta los informes del estado de los terrenos de juego, especialmente el del estadio Hard Rock de Miami, donde los de Xabi Alonso jugarán en octavos: «No es algo que me preocupe para la rodilla. No he tenido ningún problema. Puede que haga calor y que se seque». «El año pasado había momentos clave en los que quería estar, el míster me pedía que estuviese. Era bueno que el equipo sintiese mi presencia, hablar con todos. Este año seré el primer capitán y esa figura cobra mucha más relevancia», habló acerca de su presencia en ciertos partidos de esta temporada.

«Trent se ha portado fenomenal, tenía con Jude (Bellingham) mucha confianza. Viene cuando hemos salido a cenar en alguna tarde libre. A nivel profesional es lógico, hay fichajes, gente nueva que viene. Yo lo asumo como un reto personal, me encanta competir. Ojalá que esa competencia sana haga al equipo mucho mejor», afirmó sobre Arnold.

«Lo veremos con el tiempo. Llevamos semanas con el míster. Aunque refleje poca parte de lo que era en el campo nos va a ir muy bien», dijo Carvajal sobre Xabi Alonso. «No me lo planteo porque si el míster me pide jugar de extremo izquierdo juego ahí. Para mí no es algo que me preocupe ni mucho menos, si me dice que ayude de central, lateral, extremo, medio… ahí voy a estar», confirmó si finalmente hay cambio de sistema a defensa de cinco y le toca ser central.

Huijsen puede jugar «donde sea»

Dean Huijsen aseguró que «va a ser un partido importante y queremos ganarlo. Ya lo tenía muy bien preparado, pero he jugado allí, conozco a los jugadores también», comenzó el español, preguntado por si había volcado en Xabi Alonso sus conocimientos sobre la Juventus. «Donde me pongan quiero aportar y ayudar al equipo», dijo acerca de su posición en el campo.

«Por eso me habrán fichado, si no le gustaba a él no me hubiese fichado», bromeó al ser preguntado por su buena salida de balón. «Todos me están ayudando, Brahim y Dani (Ceballos) son muy buena gente y el resto también, un equipo muy abierto, tranquilo y estoy encantado de estar aquí», aseguró. «La calidad que tiene, para mí obviamente es muy bueno compartir con el este último mes. Es un orgullo poder jugar con un jugador así», dijo sobre Luka Modric.

A Víctor Muñoz no le sorprende el nivelazo de Gonzalo

El canterano Víctor Muñoz también tuvo protagonismo ante los medios de comunicación. Suma ya 13 minutos en el Mundial de Clubes tras salir en las segundas partes de los partidos contra Al Hilal y Pachuca: «Es un orgullo para mí como para cualquier canterano. Es un sueño convivir, vivir experiencias con ellos, aprendes al máximo y aprovechando».

«Intento dar el máximo en cada partido y este año me ha servido para poder estar aquí con los mejores y muy agradecido», añadió. Víctor Muñoz fue preguntado por aquella ocasión fallada en el Clásico de Liga, por la que recibió múltiples insultos e incluso se cerró su perfil de las redes sociales: «Nada, simplemente son cosas del fútbol. Es lo que tiene este mundo. Me ha servido para crecer, para ser un poquito mejor en este ámbito, ver como funciona todo. A veces entra a veces no y ya está. Me ha servido para ganar experiencia y mejorar».

«Todos dicen que seamos valientes, que aportemos lo que tengamos, que no tengamos miedo y sobre todo que vayamos a muerte y demos el 100%», dijo sobre los consejos de los pilares del vestuario. «Es un orgullo el hecho de estar aquí con el Real Madrid en el Mundial de Clubes», expresó.

Más de Víctor Muñoz, sobre su compañero en el Castilla, Gonzalo García, revelación total del Real Madrid en el torneo de Estados Unidos: «Le conozco muy bien, llevo todo el año con él, conozco su potencial y no me sorprende nada. Sé que tiene que ayudar mucho a este equipo». Y sobre su posición y lo que le pide Xabi Alonso dijo: «Al fin y al cabo la posición me da igual, salga donde salga siempre intentaré dar el máximo para poder intentar ayudar al equipo».