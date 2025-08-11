Xabi Alonso da otra paliza a la plantilla antes del último test

Xabi Alonso no da tregua a sus jugadores. En el último entrenamiento antes de viajar a Austria, donde se medirán el martes al Tirol, el técnico del Real Madrid ha vuelto a sacar el látigo. Tras la doble sesión del domingo, el ritmo no ha bajado este lunes. La plantilla madridista se ha ejercitado durante dos horas y media, en un entrenamiento más largo de lo que están acostumbrados los jugadores, algo que se ha convertido ya en habitual en esta pretemporada.

La segunda semana de pretemporada ha comenzado igual que la primera. El técnico tiene claro que no hay tiempo que perder de cara al inicio liguero. Son pocos los días que tiene para preparar al equipo, puesto que únicamente pasarán 15 días desde el arranque de la preparación hasta el estreno contra Osasuna. Llegarán con menos rodaje que su rival, por lo que el tolosarra está buscando que se igualen las fuerzas.

Y no sólo está trabajando el aspecto físico, aunque sí que es el que más predomina estos días en Valdebebas. Una vez más, los jugadores del Real Madrid han vuelto a enfrentarse a una exigente sesión, en la que han combinado el trabajo en el gimnasio con ejercicios intensos sobre el césped. Además de la activación del inicio del entrenamiento, los jugadores han estado trabajando sobre el verde varias series físicas y, después, han puesto en práctica esas sesiones de pizarra que el técnico les ha dado en los últimos días.

Xabi está combinando el trabajo en el interior de las instalaciones, tanto físico como táctico, con sesiones de vídeo incluidas, con lo que realizan en el exterior, en el campo de entrenamiento. El técnico vasco no les da respiro. Quiere que lleguen con la mayor cantidad posible de ideas al debut en Liga, algo que viene trabajando desde antes del Mundial de Clubes, donde ya se dejó notar su mano.

Aunque en esta preparación, lo que verdaderamente está primando es el trabajo físico de la plantilla. El técnico sabe que cuenta con pocos días para preparar la temporada. No ha sido una planificación sencilla, pero no hay tiempo que perder. Por ello, desde la primera jornada de pretemporada busca que sus futbolistas vayan ganando resistencia y fondo físico, que lleguen a ese encuentro contra Osasuna como aviones. Ese trabajo se está notando ya en futbolistas como Mbappé o Carvajal, en los que es visible el cambio físico en apenas unas semanas.

El equipo ha trabajado durante dos horas y media en Valdebebas, en un entrenamiento que será el último antes de medirse el martes al Tirol. No será hasta el mismo día del partido por la mañana cuando viajen a Austria, concretamente a Innsbruck, donde se enfrentarán al equipo local, que tras dos jornadas marcha líder de la Bundesliga austriaca, sumando dos victorias ante Hartberg y LASK Linz.

En la sesión previa a este último test, tras el partido jugado contra el Leganés en Valdebebas, Xabi Alonso no ha podido contar, lógicamente, con los lesionados. A Endrick, Mendy y Bellingham se sumó el domingo Camavinga, que sufre un esguince que pone en duda su presencia en el duelo ante Osasuna del 19 de agosto, en el que será el estreno madridista en Liga.