Camavinga sufre un esguince que compromete su presencia en el debut del Real Madrid en Liga

El conjunto blanco disputa este martes un amistoso en Austria, ante el Tirol, para el que el francés no estará a disposición de Xabi Alonso. Queda saber si llegará para el estreno en Liga ante Osasuna, que se producirá el martes siguiente, el día 19. La presencia de Camavinga para el choque ante los navarros está en entredicho, puesto que desde el club no dan plazos en su recuperación, pero parece complicado que en nueve días pueda recuperarse por completo.

«Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Eduardo Camavinga por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado un esguince en el tobillo derecho. Pendiente de evolución», señala el comunicado médico del Real Madrid.

Camavinga inicia este año su quinta temporada en el Real Madrid. Un lustro de blanco en los que ha ganado ya dos Champions. Sin embargo, busca de la mano de Xabi Alonso lograr conseguir asentarse de una vez por todas en el centro del campo madridista. Antes, la presencia de Modric y Kroos, e incluso de Casemiro en su primer año, dificultaba que el galo pudiera ganar peso en el once. Ahora, sin ninguno de los tres, es el momento de que el talentoso futbolista se reivindique.

El futbolista ha dejado grandes sensaciones, es un futbolista con un excelente toque y un enorme despliegue físico. Sin embargo, las lesiones le han impedido tener la continuidad suficiente para asentarse en el centro del campo del conjunto blanco. Este curso, lo empieza de la peor forma posible, con un nuevo contratiempo en forma de lesión.

Afortunadamente para él, se trata de un esguince que no le mantendrá mucho tiempo de baja, pero que puede hacerle perderse el primer partido oficial del equipo en la temporada que está por empezar. Camavinga se perderá el duelo amistoso contra el Tirol el próximo martes y es duda para el primer encuentro en Liga, contra Osasuna.