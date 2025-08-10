El Real Madrid aprieta antes de viajar a Austria

El Real Madrid continúa exprimiéndose de cara a la temporada que comenzará en apenas 10 días. Xabi Alonso tiene claro que quiere que sus jugadores lleguen en plenas condiciones y, tras descansar el sábado, han vuelto al trabajo el domingo con una exigente sesión matutina. Los blancos están trabajando mucho el apartado físico y en la tarde del domingo, volverán a ejercitarse en Valdebebas. Todo, antes de viajar a Austria, donde se miden al Tirol este martes.

El equipo jugó el viernes un encuentro contra el Leganés en el que ganaron 4-1. Con él, pusieron fin de la mejor forma a los primeros días de entrenamientos. Descansaron el sábado y este domingo el técnico vuelve a sacar el látigo. Los madridistas disputan un amistoso el martes en Austria en el que será, seguramente, el último partido antes de estrenarse sólo una semana después en Liga, contra Osasuna en el Bernabéu.

Los blancos apenas han tenido tiempo para prepararse, puesto que cuentan con una pretemporada de 15 días, acortada por su participación en el Mundial de Clubes y la negativa de la Liga a aplazar el partido de la primera jornada, aunque su rival estaba también de acuerdo. Por ello, Xabi Alonso no ha querido perder el tiempo y ha elaborado un plan muy exigente para que sus jugadores lleguen a tope a esa fecha.

Después de una semana muy física, los blancos han vuelto este domingo a ejercitarse en Valdebebas. Lo han hecho con una sesión de activación, otra de vídeo y, después, con una muy física sobre el césped. En ella, ha habido también trabajo con balón, puesto que han elaborado rondos y también han jugado varios partidillos. De esta forma ha concluido la primera parte del entrenamiento de este domingo, puesto que por la tarde hay programada otra sesión. Xabi no les da descanso ni siquiera los domingos.

Además, la sesión ha contado con varios canteranos. El Real Madrid cuenta esta temporada con una extensa plantilla, que será de 25 jugadores una vez que puedan contar con Mastantuono. Sin embargo, Mendy, Endrick y Bellingham siguen sin ejercitarse con sus compañeros debido a sus lesiones. Por ello, el tolosarra ha contado con la participación de varios canteranos, entre los que se encontraba el joven centrocampista Diego Lacosta, de 17 años.

Xabi Alonso saca su lado más exigente

Xabi Alonso ha sacado el látigo en la primera semana de pretemporada con entrenamientos de lo más físicos, en los que ha exprimido al máximo a los jugadores. El objetivo del técnico es que puedan estar en plenas condiciones para el estreno en Liga y aprovechar al máximo el poco tiempo de pretemporada con el que cuentan. Pese a que ya tuvieron unas semanas para trabajar antes de viajar al Mundial de Clubes, ha sido ahora cuando ha dejado notar más su mano en la preparación de los jugadores.

La intensidad de las sesiones no ha bajado en estos días. Los blancos únicamente han descansado un día en su primera semana, pero lo compensarán con un entrenamiento vespertino el domingo. Además, las sesiones son más largas que el pasado curso, puesto que los entrenamientos duran unas dos horas y los futbolistas deben llegar a Valdebebas con una hora de antelación para preprarse.