Carlos Martínez revoluciona las redes con sus comentarios en el Clásico

Carlos Martínez revolucionó las redes sociales con sus comentarios en el Barcelona-Real Madrid, final de la Supercopa de España. La narración del mítico periodista español generó miles de reacciones entre los espectadores que disfrutaron del Clásico por televisión. Al igual que este partido, ha sido el encargado de retransmitir todo el torneo en Yeda (Arabia Saudí).

En cada encuentro que narra Carlos Martínez, las redes arden con sus comentarios. Es habitual ya que muchos aficionados hablen de la forma que tiene de narrar, un habitual de los grandes partidos de fútbol durante toda la temporada. El periodista de Movistar + es un clásico de las narraciones deportivas en este país.

Para este Barça-Real Madrid, Movistar + volvió a elegir a Carlos Martínez en la narración principal, con los comentarios de Álvaro Benito, Julio Maldonado Maldini y el ex árbitro Mateu Lahoz. Es el equipo que hace los encuentros más relevantes de las competiciones en las que esta cadena tiene los derechos televisivos, como es el caso de la Supercopa.

Especialmente, la mayor afluencia de reacciones suele llegar cuando surgen las polémicas en los duelos, aunque esta vez el primer comentario que voló en redes fue el siguiente, un pequeño gazapo: «Atrás para Tchouaméni, el hombre más retrasado del Real Madrid». Muchos, de hecho, lo comparaban con Juan Carlos Rivero, el también viral narrador de TVE.