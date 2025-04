Mateu Lahoz se pronuncia sobre las lágrimas de De Burgos Bengoetxea: «Ayer no era el momento»

Antonio Mateu Lahoz nunca deja indiferente a nadie con sus opiniones y más si son sobre el Comité Técnico de Árbitros. El último colegiado que representó a España en un Mundial de fútbol quiso hablar sobre la polémica que rodeó la comparecencia de Ricardo de Burgos Bengoetxea y Pablo González Fuertes y sus críticas hacia el Real Madrid.

«Ayer no era el momento», fue la conclusión en claro que sacó el ex árbitro valenciano. Mateu Lahoz quiso hacer un discurso diplomático, aunque esa expresión denota que no estaba nada satisfecho con que sus compañeros de profesión se mojasen. Hay que recordar que el actual CTA, dirigido por Luis Medina Cantalejo, tiene una guerra encarnizada contra el actual comentarista deportivo.

»𝗔𝘆𝗲𝗿 𝗻𝗼 𝗲𝗿𝗮 𝗲𝗹 𝗺𝗼𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼». Las palabras de Mateu Lahoz tras las declaraciones del equipo arbitral. #LaCopaMola #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/bTFjYs81WT — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) April 26, 2025

«Esto es una fiesta del fútbol y es el partido más bonito que puedes arbitrar en toda tu carrera deportiva. El mensaje de ayer, en el fondo, si hablamos de civismo, si hablamos de sociedad es oportuno y adecuado. Pero en este caso, creo que deberíamos haberse coordinado Comité Técnico de Árbitros y Federación. ¿Por qué digo esto? Porque estoy seguro de que todos los que formamos parte de la familia del fútbol, de esta industria, estamos de acuerdo. La Federación lleva hasta el momento tres reuniones de comisiones para intentar acatar esto que nos tiene a todos preocupados que no es el fútbol profesional, sino también el base. Ayer no era el momento y creo que lo último que quieres es en el previa dejar de pensar en fútbol para afrontar este tipo de situaciones», fue la reflexión que hizo Mateu sobre lo acontecido en las últimas horas.

La realidad es que los árbitros se encuentran más que nunca en el punto de mira por sus decisiones contrarias al Real Madrid y todo el mundo estará pendiente de la labor tanto de Ricardo de Burgos Bengoetxea y Pablo González Fuertes. Veremos si su beligerancia en sala de prensa se traduce en un arbitraje impecable. Mateu Lahoz ya ha dado su versión.