Todos los datos de De Burgos Bengoetxea, el árbitro que pitará el Barcelona – Real Madrid de Liga Santander

El Clásico de la jornada 26 de la Liga Santander que puede decidir el futuro de la competición será pitado por Ricardo de Burgos Bengoetxea, quien repite designación con respecto a uno de los últimos partidos entre ambos, la final de la Supercopa de España celebrada en enero y en la que el equipo culé se llevó el triunfo por 3-1. Se trata de un colegiado de máxima confianza para el Comité Técnico de Árbitros de la RFEF, pero al que le persigue la polémica en los Clásicos debido a sus actuaciones en ellos.

De Burgos Bengoetxea recibió la pasada temporada la condecoración como mejor árbitro de la Liga Santander, por lo que su designación como colegiado del Clásico que medirá al Barcelona y al Real Madrid el domingo (21:00 horas) en el Camp Nou, no debe extrañar.

Este será el tercer Clásico que pite De Burgos Bengoetxea, después del mencionado de la Supercopa de España y el polémico de 2017, en la misma competición y también en el Camp Nou, donde dio un auténtico show que no impidió que el Real Madrid se llevara el gato al agua gracias a sendos golazos de Cristiano Ronaldo y Marco Asensio. Entonces, la competición se disputaba a doble partido y aquel fue el de ida, donde los blancos ganaron por 1-3 y remataron la faena en la vuelta, ya sin el árbitro que pitará el Clásico de la Liga Santander 2022-23 en el terreno de juego.

En la última Supercopa de España, De Burgos no tuvo un papel demasiado destacado, aunque desde el Real Madrid sí se le achacó su actuación en una acción concreta, una patada durísima de Araujo sobre Vinicius que bien pudo ser sancionada con roja directa, pero que Bengoetxea dejó sin castigo. Si nos centramos en el Clásico del Camp Nou de 2017, el estreno de De Burgos Bengoetxea en este tipo de encuentros, de máxima tensión, se saldó con un claro suspenso, después de fallar clamorosamente en dos acciones en contra del Real Madrid.

En la primera, señaló penalti a favor del Barcelona después de un piscinazo de Luis Suárez ante la presencia de Keylor Navas, que debió ser sancionado con tarjeta amarilla para el delantero uruguayo y no con lanzamiento desde los 11 metros para los culés. Minutos después, De Burgos señalaba lo contrario, y expulsaba, por doble amarilla, a Cristiano Ronaldo, en una acción en la que el portugués no simula si no que cae al suelo fruto de un choque con balón con Samuel Umtiti.

Los datos de De Burgos Bengoetxea

El árbitro del colegio vizcaíno tiene en la actualidad 37 años y una experiencia contrastada en partidos de alto nivel tanto en la Liga Santander como en otras competiciones importantes. En total, De Burgos ha dirigido al Real Madrid en 18 ocasiones, con un balance positivo para los blancos de 13 victorias, 3 empates y sólo dos derrotas. Si nos centramos en los encuentros de De Burgos Bengoetxea con el Fútbol Club Barcelona en liza, el bagaje es de 20 victorias, 1 empate y 4 derrotas en un total de 25 encuentros arbitrados a los culés.