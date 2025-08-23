De Burgos Bengoetxea pitará al Real Madrid en Oviedo

El nuevo Comité Técnico de Árbitros (CTA) ha designado a Ricardo de Burgos Bengoetxea para el partido entre el Real Oviedo y el Real Madrid. El árbitro vasco volverá a cruzarse en el camino del conjunto blanco, por primera vez desde la final de la Copa del Rey, en la que la previa estuvo marcada por su llanto en rueda de prensa y por las amenazas de González Fuertes al club blanco. Estará asistido desde el VAR por Javier Iglesias Villanueva.

El colegiado bilbaíno volverá a dirigir un partido del conjunto blanco, el primero de este curso. El CTA ha anunciado en la mañana del sábado las designaciones para el domingo, destacando la presencia del árbitro vasco, con un amplio historial contra los madridistas, para el duelo de la segunda jornada en el Carlos Tartiere.

La última vez que estuvo en un partido de los blancos fue en la final de Copa del Rey. Esa que estuvo marcada en sus horas previas porque el colegiado rompió a llorar en rueda de prensa diciendo que a su hijo le decían en el colegio que su padre era un ladrón. «Cuando un hijo tuyo va al colegio y llega a casa llorando porque le dicen que su padre es un ladrón, eso es muy jodido. Lo que hago es intentar educar a mi hijo para decirle que su padre es honrado, sobre todo honrado, que se equivoca como un deportista más. Eso es muy jodido», dijo entonces con la voz entrecortada y sin poder aguantar las lágrimas.

En esa final, el colegiado tuvo una actuación muy discreta. De hecho, estuvo acertado a la hora de no señalar un penalti a favor del Barcelona en el último minuto que hubiera decidido el encuentro antes de la prórroga, por un piscinazo de Raphinha. Estuvo asistido entonces por González Fuertes, que ahora pertenece al cuerpo específico de VAR, y que en su momento llegó a amenazar al conjunto blanco por los vídeos en los que denuncian las injusticias arbitrales.

Ahora, en el Carlos Tartiere, estará asistido por Javier Iglesias Villanueva. El colegiado gallego también tiene un largo historial desfavorable al Real Madrid. Será, también, la primera ocasión esta temporada en la que dirija desde el VAR un encuentro de los blancos, tras la presencia la pasada jornada de Trujillo Suárez.

Designaciones del CTA para el domingo

El CTA ha anunciado los árbitros del resto de partidos del domingo. El primero de ellos será el que mida a Osasuna y Valencia, que estará dirigido por otro habitual, como es Jesús Gil Manzano. Quintero González arbitrará el Real Sociedad-Espanyol, mientras que Cuadra Fernández estará en el Villarreal-Girona. Éste último, estará asistido desde el VAR por el citado González Fuertes.