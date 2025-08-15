La medida del CTA para «humanizar» a los árbitros

El Comité Técnico de Árbitros ha tomado una medida de cara a la nueva temporada con la que rompe con lo establecido desde hace décadas. A partir de ahora, los árbitros dejarán de utilizar sus dos apellidos y comenzarán a ser conocidos por su nombre y primer apellido. Algo con lo que buscan «humanizar» el arbitraje, como señaló Francisco Soto, el nuevo presidente del Comité, en la jornada de formación en la que explicaron las novedades de cara al nuevo curso.

En la publicación de las primeras designaciones para la primera jornada de Liga, se pudo observar como esta medida ya entraba en vigor, señalando que Javier Alberola sería el encargado de arbitrar el Girona-Rayo Vallecano que abre la temporada en España. Se deja así atrás la fórmula habitual de conocer a los árbitros, por sus dos apellidos, instaurado desde el Franquismo, para evitar confusiones entre el árbitro Franco Martínez y el dictador.

De esta manera, los árbitros españoles volverán a ser conocidos por su nombre y su primer apellido, algo que es habitual en Europa. Una medida con la que quieren acercar el arbitraje al aficionado. «Queremos humanizar y proteger la figura arbitral», declaró Soto, quien expresó su convencimiento de que España tiene «un nivel arbitral muy bueno» y agregó que van a trabajar «para alcanzar las máximas cuotas a nivel internacional».

La intervención del videoarbitraje (VAR) fue otro de los puntos destacados de la agenda de novedades, ya que, como destacó el presidente del CTA, «el VAR está entrando en muchas jugadas» y se aspira a que «sólo entre con errores claros y manifiestos». Eduardo Prieto Iglesias, responsable del VAR masculino, acentuó que desde el CTA quieren volver «a los orígenes» de está herramienta «como apoyo del colegiado y no como sustituto», y apuntó que las designaciones arbitrales serán «en función del rendimiento y estado de forma de los colegiados».

Habrá un grupo único de 15 árbitros especializados en el VAR para Primera y Segunda División, que se denominará VAR-PRO, que tendrá una especialización y una versatilidad para la homogeneización de criterios.

El CTA explicó también el nuevo soporte técnico de revisión de jugadas que se implementará en la Liga F y en Primera Federación, en las que se utilizará un operador de repetición que proporcionará al árbitro las imágenes de las jugadas solicitadas por los entrenadores para revisar en un monitor específico y que sólo se usará para cuatro incidentes: goles, penaltis, rojas y errores de identidad.

Sobre los cambios en la normativa, Fernández Borbalán, responsable técnico, destacó la nueva regla en el doble toque en los penaltis, la retención del balón de los porteros y el toque involuntario del balón por parte de un entrenador, entre otras muchas jugadas polémicas. «El árbitro levantará la mano cuando el guardameta retenga el balón más de cinco segundos como aviso y si supera los ocho concederá un saque de esquina al equipo contrarío. Si es reincidente, a la tercera infracción que cometa se le mostrará tarjeta amarilla», indicó