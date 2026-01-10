Es uno de los vídeos más virales del momento en lo que se refiere al mundo del deporte Se trata de una salvaje entrada durante un partido de fútbol de la cuarta división en Indonesia Un jugador se olvida del balón y va directamente hacia su rival, al que da una patada voladora en el pecho

Uno de los vídeos más virales del momento en lo que se refiere al mundo del deporte es sin duda este. Se trata de una salvaje entrada durante un partido de fútbol de la cuarta división en Indonesia. En un lance del encuentro, un jugador se olvida del balón y va directamente hacia su rival, al que da una patada voladora en el pecho. Una lamentable agresión que está dando la vuelta al mundo porque pocas veces se ha visto algo igual.

Obviamente, el protagonista ha sido sancionado de manera ejemplar. Tendrá que pagar una multa de unos 30.000 euros por esa gravísima entrada y además ha suspendido de por vida, por lo que no podrá competir más de manera federada y se olvidará de ser futbolista en Indonesia, país en el que todavía están conmocionados por la acción.