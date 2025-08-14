El nuevo CTA desvela las primeras designaciones arbitrales de la primera jornada de Liga

El nuevo Comité Técnico de Árbitros, presidido por Francisco Soto Balirac, a través de la Real Federación Española de Fútbol, ha hecho oficial este jueves las primeras designaciones arbitrales para la primera jornada de la Liga 25/26. Unas designaciones que a partir de esta temporada se irán revelando un día antes de cada partido. Por lo tanto, solamente hemos podido conocer a los colegiados encargados de impartir justicia en el Girona-Rayo y en el Villarreal-Oviedo de este viernes.

Nuevos comienzos en el CTA y nuevas medidas a la hora de actuar. A partir de esta temporada, las designaciones arbitrales de cada jornada se publicarán un día antes de cada partido. Por lo tanto, los jueves se anunciarán los árbitros de los partidos del viernes. Los viernes los árbitros de los partidos del sábado. El sábado los árbitros de los partidos del domingo. Y los domingos los del lunes.

Este jueves, el CTA ha hecho público las designaciones arbitrales para los dos primeros partidos de la primera jornada de Liga. El Girona-Rayo Vallecano que abre la temporada en el fútbol español en Montilivi será arbitrado por Javier Alberola Rojas y con Mario Melero en el VAR. Los dos árbitros asistentes de este encuentro serán Alfredo Rodríguez y Jorge Bueno. El cuarto árbitro será Sergio Escriche y en el AVAR estará Alejandro Quintero.

Por otro lado, el Villarreal-Oviedo será arbitrado por Alejandro Muñiz, acompañado en el VAR por Carlos Del Cerro Grande. Sus asistentes en bandas serán Diego Sánchez y Fabián Blanco. En el AVAR estará el colegiado Miguel Ángel Ortiz y como cuarto colegiado Rubén Ruipérez.

𝗗𝗘𝗦𝗜𝗚𝗡𝗔𝗖𝗜𝗢𝗡𝗘𝗦 | 𝗝𝗢𝗥𝗡𝗔𝗗𝗔 𝟭 | VIERNES 🟨🟥 Estos son los árbitros para los partidos del viernes 15 de agosto en Primera División. 👥 Designación completa: https://t.co/PBqW1R1Xpj#ArbitrajeRFEF | @CTARFEF pic.twitter.com/EkkHoLmsE9 — RFEF (@rfef) August 14, 2025

Un ex árbitro profesional de muy mal recuerdo para el Real Madrid como Fernando Teixeira Vitienes encabeza un grupo en el que se encuentra el ex entrenador del Atlético de Madrid Gregorio Manzano, así como el actual CEO del CTA, Fran Soto. Estos tres nombres tienen la misión cada semana de designar los colegiados para cada encuentro de Primera y Segunda División, así como las personas que estarán en el equipo del VAR en los partidos.