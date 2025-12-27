Cristiano Ronaldo es incansable: marca otro doblete y se acerca al desafío de los 1.000 goles

Cristiano Ronaldo suma y sigue. El astro portugués lideró con un doblete la victoria del Al Nassr (3-0) contra el Al Okhdood en la Liga de Arabia Saudí. Dos goles más para su cuenta particular que le permiten acercar el desafío de llegar a los 1.000 goles en 2026. A sus casi 41 años, el luso lleva 956 goles en su carrera deportiva y está a 44 de alcanzar los 1.000 que pretende, algo que hasta ahora nadie en la historia ha logrado.

La estrella del Al Nassr continúa avanzando con paso firme hacia su objetivo. No se cansa de marcar el portugués que abrió la lata a la media hora de juego. Ese sería solamente un aviso de lo que estaba por venir. En el tiempo de descuento de la primera parte, Cristiano Ronaldo hizo el 2-0 y el segundo en su cuenta particular. También anotó en la segunda mitad, pero en esta ocasión el gol fue anulado y no subió al marcador.

Corría el minuto 31 de partido cuando el internacional portugués hacía el primero a puerta vacía, anotando en boca de gol un centro de Abdulelah Al Amri. El segundo llegó en la última jugada antes del descanso, cuando recibió un pase de Marcelo Brozovic desde la derecha que remató de tacón y superó de nuevo al guardameta brasileño Samuel Portugal.

Con estos dos goles, Cristiano Ronaldo acumula ya 956 dianas: 156 con la selección y 40 en lo que va de 2025, que le han erigido en el primer y hasta ahora único jugador en llegar a esta cifra en catorce años naturales distintos. En los 10 que va de Liga de Arabia Saudí lleva 12 tantos. Es el máximo anotador de la competición, empatado con Joao Félix.

De hecho, su compatriota Joao Félix, fue quien, en el 94, redondeó la victoria del Al Nassr para hacer más líderes de la Liga a los de Jorge Jesus. Gracias al doblete de Cristiano y al tanto del ex del Atlético, el Al Nassr es líder con 30 puntos, cuatro más que el Al Hilal, segundo, y cinco más que el Al Taawon, tercero. Esto les permitirá cerrar el 2025 en lo más alto de la clasificación de la Liga de Arabia Saudí, para arrancar un 2026 ilusionante en el que Ronaldo espera alcanzar su reto de los 1.000 goles.